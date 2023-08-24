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نجمة إباحية تصور مشهداً جنسياً وسط إعصار هيلاري القاتل (شاهد)

العاصفة تسببت في مقتل شخص واحد وإغراق مساحات شاسعة من الأرض

كتب رفيف عبدالله
نجمة إباحية تصور مشهد جنسي وسط إعصار هيلاري القاتل (شاهد)
كامي ستريلا
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وطن– دمر إعصار هيلاري المميت أجزاء كبيرة من جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع، لكن نجمة إباحية رأت أن الطقس مناسب بما يكفي لممارسة الجنس.

على الرغم من أن العاصفة تسببت في مقتل شخص واحد، وإغراق مساحات شاسعة من الأرض، وبدء زلزال وتسبب في فوضى لا توصف، فقد قامت النجمة الإباحية كامي ستريلا بتصوير مشهد جنسي أثناء هطول الأمطار الغزيرة والعواصف.

نجمة إباحية تصور مشهد جنسي وسط إعصار هيلاري
تسببت العاصفة في مقتل شخص في المكسيك

إثارة تحت المطر!

وتظهر كامي ستريلا في المقطع الذي تم نشره على موقع إباحي، مع زميلها النجم الإباحي ليف ليبين، وهما يمتعان أنفسهما.

تم تسمية المقطع “لقد شعرت بالإثارة تحت المطر أثناء إعصار هيلاري”، بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ستار“.

نجمة إباحية تصور مشهد جنسي وسط إعصار هيلاري
استمتعت كامي ستريلا بنفسها أكثر من غيرها خلال الإعصار

شوهد الزوجان مبللان تماماً، مع هطول المطر من حولهما.

أقصى استفادة

وفي حديثها عن المقطع بعد إصداره، قالت: “كان من المضحك جدًا بالنسبة لي أن الجميع في لوس أنجلوس كانوا يشعرون بالخوف من بعض المطر! لذلك حققنا أقصى استفادة منه واستمتعنا وأردنا مشاركته مع العالم!”

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وعلى موقع التواصل الاجتماعي Twitter/X، ذهبت إلى حد مقارنة مشهدها الإباحي بمشهد تقبيل المطر الشهير من فيلم The Notebook.

وانتشرت التغريدة على نطاق واسع، حيث علق أحد الأشخاص: “اللعنة على الفيلم، هذه هي قصة الحب التي أريد رؤيتها”.

نجمة إباحية في إعصار هيلاري
لقد قارنته بمشهد التقبيل الشهير في Notebook

وكتب آخر: “لقد تطلب الأمر بعض الشجاعة للقيام بذلك في العواصف”.

ويأتي القرار الغريب بتصوير المشهد الجنسي في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس جو بايدن بيانا حول الفوضى التي تسبب فيها الإعصار.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن

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