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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو والتشكيلة في الدوري الإسباني

منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز 2023-2024

كتب فارس أبو شيحة
مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو
نجوم فريق ريال مدريد الإسباني
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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد سيلتا فيغو، في مباراة قوية وصعبة، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (بالايدوس)، مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو

ولكن وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، كما وستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو

ومن المقرر أن يعلق على مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية السعودية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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كما وستبث المباراة على قناة (1 BeIN sport premium HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12379، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة أمام سيلتا فيغو في منافسات الدوري الإسباني، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاغا، أندري لونين.

دفاع ريال مدريد: داني كارفخال، أنطونيو روديجر، دافيد ألبا، فرانسيسكو خوسيه غارسيا.

نجوم ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة سيلتا فيغو

خط الوسط: فالفيردي، أوريلين تشواميني، توني كروس (لوكا مودريتش)، جود بيلينغهام.

هجوم الفريق: رودريغو، فينيسيوس جونيور.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

ويعتلي فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 6 نقاط، فيما جاء الفريق المنافس سيلتا فيغو في المركز ال16 من ترتيب الليغا بنقطة واحدة لهذا الموسم.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + سيلتا فيغو تويتر

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