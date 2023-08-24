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رياضة

مواجهات قوية في الانتظار.. نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023

الهلال السعودي في مواجهات سهلة على عكس الاتحاد والنصر الذي تنتظره مواجهات صعبة في دوري أبطال آسيا 2023

كتب فارس أبو شيحة
قرعة دوري أبطال آسيا 2023
نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات
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وطن- أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات، الخميس، عن مواجهات قوية ومثيرة مرتقبة، بعد إجرائها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية (كوالالمبور).

وأظهرت نتائج قرعة دور مجموعات لدوري أبطال آسيا 2023، عن مواجهات في المتناول للهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، على عكس النصر والاتحاد الذي تنتظره مواجهات صعبة من أجل حسم تأهله إلى دور ال16.

مواجهات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023

ووقع فريق الهلال السعودي في المجموعة الرابعة برفقة ناساجي الإيراني ومومباي سيتي الهندي ونافباهور الأوزباكستاني.

على عكس فريق النصرالسعودي الذي وقع في المجموعة الخامسة الصعبة برفقة الدحيل القطري والاستقلال من طاجيكستان وبيرسبوليس الإيراني.

كما ووقع فريق اتحاد جدة السعودي بطل دوري روشن للموسم المنصرم، في المجموعة الثالثة الصعبة أمام سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي وأيه جي أم كي الأوزباكستاني.

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نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات

ويشارك في منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا  2023، نحو 20 فريقاً على مستوى القارة الآسيوية، حيث تم تقسم نتائج القرعة إلى 5 مجموعات، كما وتحتوي كل مجموعة على 4 فرق.

كما وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات، على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: العين (الإمارات)، الفيحاء (السعودية)، آهال ( تركمانستان)، باختاكور (أوزبكستان).

المجموعة الثانية: السد (قطر)، الفيصلي (الأردن)، ناساف (أوزبكستان)، الشارقة (الإمارات).

دوري أبطال آسيا
نتائج قرعة دوري أبطال آسيا لدور المجموعات الغرب

أما المجموعة الثالثة: الاتحاد (السعودية)، سباهان (إيران)، القوة الجوية (العراق)، أيه جي أم كي (أوزبكستان).

المجموعة الرابعة: الهلال (السعودية)، ناساجي (إيران). مومباي سيتي (الهند)، نافبا هور (أوبكستان).

المجموعة الخامسة: النصر (السعودية)، الدحيل (قطر)، الاستقلال (طاجيكستان)، بيرسبوليس (إيران).

موعد مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023، خلال الفترة ما بين 18-19 من شهر سبتمبر القادم.

يذكر بأن فريق  أوراوا الياباني قد توج بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي، على حساب الهلال السعودي بعد الفوز عليه في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية بنتيجة 2-1.

المصدروطن + دوري أبطال آسيا تويتر

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