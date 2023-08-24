لم يتخذ قراره بعد.. لامين يامال نجم برشلونة بين خيار تمثيل إسبانيا والمغرب

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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال 16 عاماً، لاعب نادي برشلونة، قريب من تمثيل منتخب إسبانيا بدلاً من المغرب.

وقالت شبكة “كادينا سير” الإسبانية، بأن اللاعب يامال أصبح قريب من اتخاذ قراره بالدفاع عن ألوان كتيبة الماتادور .بدلاً من أسود الأطلس المغربي، بعد اجتماعه مع قادة منتخب إسبانيا، الأربعاء.

لامين يامال وخيار تمثيل إسبانيا والمغرب

وفي تقرير نشره موقع كوورة الرياضي، أكد فيه بأن والد اللاعب يامال، لعب دوراً في تأخير حسم قرار نجله النهائي. بشأن اختيار تمثيل منتخب إسبانيا أو المغرب، كما وطلب من الاتحاد الإسباني الحصول على مهلة للتفكير لاختيار نجله الوجهة التي سيختارها بهدوء.

وأضاف التقرير، ” والد لامين يامال زار برفقة نجله أكاديمية مجمع محمد السادس، والتقى بفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم. كما أنه والده ووعد بأنه سيقنع نجله باللعب مع منتخب المغرب، رغم الضغوطات على اللاعب داخل برشلونة”.

✅ أصغر لاعب يشارك أساسيًّا في مباراة رسمية في تاريخ #برشلونة

✅ أصغر لاعب يبدأ أساسيًّا في مباراة في #الليغا في القرن الحادي والعشرين 16 عامًا و38 يومًا.. #لامين_يامال يخطف الأنظار؛ موهبة تتأهب لرسم أجمل اللوحات الكروية ✨#ملعب_لكل_الرياضات pic.twitter.com/f3KudCOTOh — winwin (@winwinallsports) August 20, 2023

كما وتابع، ” والدة اللاعب تميل إلى تمثيل نجلها منتخب إسبانيا، إلا أنها قررت ترك اختيار ذلك إلى نجلها، من أجل ابعاده عن كافة الضغوطات التي تحيط به حالياً”.

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تصفيات يورو 2024

ونجح منتخب المغرب (أسود الأطلس)، من تحقيق إنجاز تاريخي على صعيد الكرة العربية والقارة الأفريقية السمراء، بعد الوصول إلى دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2023.

[ رئيس الاتحاد المغربي يتحرك فوراً ] فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي أرسل مندوبين في إسبانيا لإقناع لامين يامال بعدم قبول تمثيل إسبانيا و تمثيل المغرب مع ضمانات في اللعب بشكل منتظم حرب خلف الاضواء بين الاتحاد المغربي و الاسباني ولكن تحت غلاف الدبلوماسية / القرار بيد لامين ✍🏻|🔐 pic.twitter.com/svkySWDHfT — منتخب إسبانيا (@spain_national) August 24, 2023

كما وتمكن أسود الأطلس المغربي من الإطاحة بمنتخب إسبانيا. والبرتغال في مونديال قطر 2023، وهو ما دفع ذلك إلى رغبة اللاعبين مزدوجي الجنسية تمثيل منتخب المغرب.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهات قادمة. أمام قبرص وجورجيا في تصفيات بطولة يورو 2024، المقرر إقامتها في دولة ألمانيا. خلال الفترة ما بين 8-12 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم.