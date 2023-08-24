الخميس, أغسطس 24, 2023
الرئيسيةرياضةلم يتخذ قراره بعد.. لامين يامال نجم برشلونة بين خيار تمثيل إسبانيا...
رياضة

لم يتخذ قراره بعد.. لامين يامال نجم برشلونة بين خيار تمثيل إسبانيا والمغرب

والد اللاعب يامال ساهم في تأخير حسم قرار نجله النهائي اختيار المنتخب الذي يمثله خلال الفترة القادمة

كتب فارس أبو شيحة
لامين يامال واختيار بين تمثيل منتخب إسبانيا والمغرب
لامين يامال لاعب نادي برشلونة
- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال 16 عاماً، لاعب نادي برشلونة، قريب من تمثيل منتخب إسبانيا بدلاً من المغرب.

وقالت شبكة “كادينا سير” الإسبانية، بأن اللاعب يامال أصبح قريب من اتخاذ قراره بالدفاع عن ألوان كتيبة الماتادور .بدلاً من أسود الأطلس المغربي، بعد اجتماعه مع قادة منتخب إسبانيا، الأربعاء.

لامين يامال وخيار تمثيل إسبانيا والمغرب

وفي تقرير نشره موقع كوورة الرياضي، أكد فيه بأن والد اللاعب يامال، لعب دوراً في تأخير حسم قرار نجله النهائي. بشأن اختيار تمثيل منتخب إسبانيا أو المغرب، كما وطلب من الاتحاد الإسباني الحصول على مهلة للتفكير لاختيار نجله الوجهة التي سيختارها بهدوء.

وأضاف التقرير، ” والد لامين يامال زار برفقة نجله أكاديمية مجمع محمد السادس، والتقى بفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم. كما أنه والده ووعد بأنه سيقنع نجله باللعب مع منتخب المغرب، رغم الضغوطات على اللاعب داخل برشلونة”.

كما وتابع، ” والدة اللاعب تميل إلى تمثيل نجلها منتخب إسبانيا، إلا أنها قررت ترك اختيار ذلك إلى نجلها، من أجل ابعاده عن كافة الضغوطات التي تحيط به حالياً”.

- Advertisement -
اللاعب يامين يامال
الإسباني ذو الأصول المغربية يامال

تصفيات يورو 2024

ونجح منتخب المغرب (أسود الأطلس)، من تحقيق إنجاز تاريخي على صعيد الكرة العربية والقارة الأفريقية السمراء، بعد الوصول إلى دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2023.

كما وتمكن أسود الأطلس المغربي من الإطاحة بمنتخب إسبانيا. والبرتغال في مونديال قطر 2023، وهو ما دفع ذلك إلى رغبة اللاعبين مزدوجي الجنسية تمثيل منتخب المغرب.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهات قادمة. أمام قبرص وجورجيا في تصفيات بطولة يورو 2024، المقرر إقامتها في دولة ألمانيا. خلال الفترة ما بين 8-12 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

المصدروطن + شبكة كادينا سير الإسبانية + موقع كوورة

اقرأ أيضاً

رياضة

قيمة جوائز كأس العالم للسيدات بعد تتويج إسبانيا باللقب للمرة الأولى في تاريخها

رياضة

سجل هدفاً عالمياً وطرد بعدها ب8 دقائق في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 (شاهد)

رياضة

تعليق الركراكي على خسارة المغرب أمام جنوب أفريقيا (فيديو)

رياضة

إسبانيا تضرب موعداً مع كرواتيا بعد هزيمة إيطاليا في دوري أمم أوروبا 2023 (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا والتوقيت في نصف نهائي دوري أمم أوروبا

رياضة

موعد مباراة الجزائر والمغرب والتشكيلة في كأس أفريقيا للناشئين 2023

رياضة

مانشستر يونايتد من بينهم ..3 أندية مهتمة بالتعاقد مع سفيان أمرابط

رياضة

منتخب المغرب يُحقق الفوز التاريخي بالثنائية على البرازيل (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرازيل الودية والقنوات الناقلة

رياضة

سبب اعتزال سيرجيو راموس دولياً مع منتخب إسبانيا

تقارير

موقع إسباني يتحدث عن الوضع الصعب لـ محمد السادس رغم ثرائه الفاحش!

رياضة

قرار صارم من الكاف بعد انسحاب المغرب من أمم أفريقيا للمحليين 2023

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ميتا تعلن إغلاق تطبيق المراسلة الشهير في هذا الموعد .. ما السبب!!

“أُسقطت بصاروخ”.. صحيفة روسية تفجر مفاجآت صادمة عن تحطم طائرة زعيم فاغنر

تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد الكويتي.. تعافٍ مستمر ومخاطر قائمة وتوصيات مُلحة

أول ظهور للبرهان خارج مجمع القيادة السوداني.. خاطب جنوده وجلس مع بائعة شاي (شاهد)

حقيقة توتر العلاقة بين بنزيما والمدرب نونو سانتو

دنيا بطمة سعيدة بحجم صدرها وهكذا استعرضته بنصف فستان (فيديو)

جريمة إسرائيلية مروعة أثارت انزعاج الولايات المتحدة ومطالب عاجلة

إنتر ميامي إلى نهائي كأس لامارهانت بعد فوزه على سينسيناتي بركلات الترجيح (فيديو)

راقصة مثيرة تجذب انتباه شاكيرا بجمالها وجسدها الكيرفي (فيديو)

القيصر لم ينسَ خيانة قائد فاغنر.. لماذا أراد بوتين أن يموت يفغيني بريغوجين؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC