“لابورت نصراوي” وراتب خيالي.. أول صور له بزي نادي النصر في السعودية

وسم "لابورت نصراوي" غزا مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تأكيد نادي النصر السعودي للصفقة رسميا

وطن – أكد نادي النصر السعودي اليوم، الخميس، إتمام صفقة التعاقد مع إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي سابقًا، رسميا ليدعم صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي الحالي.

وعبر وسم “لابورت نصراوي” الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، شارك الحساب الرسمي لنادي النصر بموقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ في الوسم وأكد الصفقة بشكل رسمي.

وعلق الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر الوسم بعبارة “نعم صحيح”، التي تؤكد إتمام الصفقة وانتقال لابورت لصفوف النادي.

كما نشر حساب النصر، أول صور لـ إيمـريك لابورت، بقميص النادي السعودي وداخل معقل النادي بالمملكة.

في حـال أردت مشاهدة شيء جميـل! 🤩#لابورت_نصراوي pic.twitter.com/DZ9TyeIEGO — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 24, 2023

وكان نادي النصر السعودي، يعمل لتدعيم دفاع الفريق بالميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره ومنافسه الفتح، غدًا الجمعة.

وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

راتب خيالي لـ لابورت

وكان الإعلامي سانتي أونا، قال عبر حسابه على موقع “إكس” إن إيمريك لابورت نجم مانشستر سيتي وافق على الانتقال للنصر السعودي بعقد يمتد حتى عام 2026.

وتابع أن الاتفاق تم التوصل إليه بالفعل بين الناديين، واللاعب سيحصل على راتب 25 مليون يورو في الموسم.