“لابورت نصراوي” وراتب خيالي.. أول صور له بزي نادي النصر في السعودية

وسم "لابورت نصراوي" غزا مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تأكيد نادي النصر السعودي للصفقة رسميا

بواسطة
باسل سيد
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لابورت والنصر
توقيع صفقة التعاقد بين النصر ولابورت

وطن – أكد نادي النصر السعودي اليوم، الخميس، إتمام صفقة التعاقد مع إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي سابقًا، رسميا ليدعم صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي الحالي.

وعبر وسم “لابورت نصراوي” الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، شارك الحساب الرسمي لنادي النصر بموقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ في الوسم وأكد الصفقة بشكل رسمي.

وعلق الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر الوسم بعبارة “نعم صحيح”، التي تؤكد إتمام الصفقة وانتقال لابورت لصفوف النادي.

كما نشر حساب النصر، أول صور لـ إيمـريك لابورت، بقميص النادي السعودي وداخل معقل النادي بالمملكة.

لابورت بقميص النصر
لابورت في معقل النصر السعودي

وكان نادي النصر السعودي، يعمل لتدعيم دفاع الفريق بالميركاتو الصيفي الحالي.

لابورت والنصر
إيمريك لابورت نجم مانشستر سيتي وافق على الانتقال للنصر السعودي بعقد يمتد حتى عام 2026

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره ومنافسه الفتح، غدًا الجمعة.

وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

راتب خيالي لـ لابورت

وكان الإعلامي سانتي أونا، قال عبر حسابه على موقع “إكس” إن إيمريك لابورت نجم مانشستر سيتي وافق على الانتقال للنصر السعودي بعقد يمتد حتى عام 2026.

وتابع أن الاتفاق تم التوصل إليه بالفعل بين الناديين، واللاعب سيحصل على راتب 25 مليون يورو في الموسم.

انضمام لابورت للنصر
يبلغ راتب لابورت 25 مليون يورو في الموسم

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