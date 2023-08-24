الخميس, أغسطس 24, 2023
الرئيسيةحياتنا"إجابتها نعم أو لا" .. مسألة رياضية شهيرة حيّرت العلماء أكثر من...
حياتنا

“إجابتها نعم أو لا” .. مسألة رياضية شهيرة حيّرت العلماء أكثر من قرن جائزتها مليون دولار

تعتبر فرضية ريمان واحدة من أصعب وأهم المسائل التي لم يتم حلها

كتب أنس السالم
حل فرضية ريمان مقابل مليون دولار
حل فرضية ريمان مقابل مليون دولار
- Advertisement -

وطن – عرضت إحدى المؤسسات جائزة قدرها مليون دولار لأي شخص يتمكن من حل مسألة رياضية شهيرة (هي فرضية ريمان)، حيرت علماء الرياضيات لأكثر من قرن.

وتعتبر فرضية ريمان، التي اقترحها لأول مرة عالم الرياضيات الألماني برنارد ريمان عام 1859، واحدة من أصعب وأهم المسائل التي لم يتم حلها.

فرضية ريمان واحدة من أصعب وأهم المسائل التي لم يتم حلها
فرضية ريمان واحدة من أصعب وأهم المسائل التي لم يتم حلها

تعتمد الفرضية وفق صحيفة “نيو يورك بوست” على دالة زيتا لريمان، المنسوبة إلى برنارد ريمان، وتنص على أن “الجزء الحقيقي من كل صفر غير بديهي في دالة زيتا لريمان هو 1/2”.

أما الإجابة عن فرضية ريمان هي ببساطة “نعم” أو “لا”.

إلا أن هناك العديد من الطرق الافتراضية للوصول إلى الحل وكلها صعبة للغاية.

عالم الرياضيات الألماني برنارد ريمان
عالم الرياضيات الألماني برنارد ريمان

حل فرضية ريمان 

فإذا كانت الإجابة نعم، سيكون لذلك آثار كبيرة على نظرية الأعداد والتشفير ودراسة الأعداد الأولية.

- Advertisement -

وهناك الكثير من الأدلة الجيدة التي تدفع علماء الرياضيات للاعتقاد بأن فرضية ريمان صحيحة. غير أنها لا تزال بحاجة إلى إثبات.

إذا كانت صحيحة، فستوفر رؤى رائدة حول طريقة عمل الأعداد الأولية.

فقد أوضح عالم الرياضيات مات باركر عام 2010 أن الخبراء “مهووسون بالأعداد الأولية لأنها أساس جميع الأعداد الأخرى”.

كما أضاف أن الأعداد الأولية في الرياضيات تشبه الذرات في الكيمياء، والطوب في صناعة البناء.كما نقلت “العربية نت

وتابع: أنه “يتم بناء كل شيء من هذه الوحدات الأساسية. ويمكنك التحقق من سلامة شيء ما من خلال إلقاء نظرة فاحصة على الوحدات التي تم تصنيعه منها”.

إذا لم تكن (فرضية ريمان) صحيحة

في هذا السياق قال عالم الرياضيات الجنوب إفريقي، بيتر سارناك، إنه “إذا لم تكن (فرضية ريمان) صحيحة، فإن العالم سيكون مكاناً مختلفاً تماماً”.

كما أوضح: “بطريقة ما، سيكون الأمر أكثر إثارة للاهتمام إذا كانت خاطئة، لكنها ستكون كارثة لأن بنينا الكثير حول افتراض حقيقتها”.

وكما أشرنا فإن جائزة قدرها مليون دولار لمن يتمكن من حل المسألة، أعلن عنها معهد كلاي للرياضيات في كامبريدج، ماساتشوستس.

المصدرنيو يورك بوست - العربية نت

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مايا دياب تشعل غيرة ماريتا الحلاني.. التصقت بزوج الأخيرة ولامسته بصدرها العاري (فيديو)

طالبان تمنع سفر 100 طالبة أفغانية للإمارات وتعليق ناري من خلف الحبتور (شاهد)

دعوة 3 دول عربية للانضمام لمجموعة بريكس.. من هي؟ وماذا يعني ذلك؟

مواجهات قوية في الانتظار.. نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023

زوجة ياسين بونو ترفع مستوى الجرأة قبل انتقالها إلى السعودية.. الجمال المغربي يتحدث

ميتا تعلن إغلاق تطبيق المراسلة الشهير في هذا الموعد .. ما السبب!!

“أُسقطت بصاروخ”.. صحيفة روسية تفجر مفاجآت صادمة عن تحطم طائرة زعيم فاغنر

لم يتخذ قراره بعد.. لامين يامال نجم برشلونة بين خيار تمثيل إسبانيا والمغرب

تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد الكويتي.. تعافٍ مستمر ومخاطر قائمة وتوصيات مُلحة

أول ظهور للبرهان خارج مجمع القيادة السوداني.. خاطب جنوده وجلس مع بائعة شاي (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC