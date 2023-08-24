غالية متعب الصقار تكشف مناسبة هدية الأميرين الحسين ورجوة ورسالة مؤثرة لهما (شاهد)

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وطن- كشفت غالية ابنة الفنان الأردني الراحل، متعب الصقار، المناسبة التي قدم لها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة آل سيف، هدية بسببها.

ونشرت ابنة متعب الصقار صورة الهدية عبر حسابها على “فيسبوك“، مشيرة إلى أنها بمناسبة نجاحها في الثانوية العامة “التوجيهي” في الفرع العلمي.

هدية أنيقة

وعبرت غالية متعب الصقار عن سعادتها بهدية الأمير الحسين والأميرة رجوة، قائلة: “شعرت وكأن والدي هنا.. شكراً لسمو ولي العهد وشكراً للأميرة رجوة”.

وكان ولي عهد الأردن، قد أرسل رفقة زوجته الأميرة رجوة آل سيف، بهدية خاصة أنيقة، لابنة الفنان الأردني الراحل متعب الصقار في لفتة هاشمية جديدة، أثارت إعجاب الأردنيين.

وتميزت هدية الأمـير الحسين وزوجته رجوة آل سيف، بالأناقة والبساطة. وهي عبارة عن قلادة، تم إرسالها مع مظروف مكتوب عليه “الحسين ورجوة”.

تصميم مميز

كما طبع على علبة الهدية تصميم تاج مع أول حرفين من اسميهما الراء والحاء.

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وكتب العروسان الجديدان لابنة متعب الصقار: “سعادة الآنسة غالية متعب الصقار المحترمة”.