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ظهور لافت للأميرة منى الحسين.. كيف تحافظ على صحتها ولياقتها في سن الـ 82؟

رعت الأميرة منى الحسين والدة العاهل الأردني، حفل افتتاح كلية التمريض في الجامعة الألمانية الأردنية

كتب فهمي الورغمي
منى الحسين
الأميرة منى الحسين والدة الملك عبدالله الثاني
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وطن – حضرت والدة ملك الأردن الأميرة منى الحسين، الثلاثاء، حفل الافتتاح الرسمي لكلية التمريض في الجامعة الألمانية الأردنية، التي ستستقبل الفوج الأول من طلبتها الفصل الأول من العام الجامعي 2023/2024.

وشاركت والدة الملك عبد الله الثاني، عشرات الحضور من الكادر الجامعي والطلبة والإداريين، في افتتاح العام الدراسي الجديد.

منى الحسين في حفل افتتاح كلية التمريض في الجامعة الألمانية الأردنية
الأميرة منى الحسين حفل في الافتتاح الرسمي لكلية التمريض في الجـامعة الألمانية الأردنية

وفي نهاية الحفل، سلّم رئيس الجامعة الألمانية الأردنية لـ الأميرة منى الحسين – راعية الحفل – درع الجامعة مكتوب عليه الجـامعة الألمانية الأردنـية بالفسيفساء.

منى الحسين
الجامعة الألمانية الأردنية تكرم الأميرة منى الحسين

وحظيت إطلالة الأميرة منى الحسين، بتفاعل واسع من قبل الأردنيين الذين أشادوا بأنقاتها، وتسائلوا في الوقت ذاته عن سر محافظتها على صحتها ولياقتها رغم بلوغها هذا السن المتقدم.

منى الحسين
إشادات بإطلالة الأميرة منى الحسين

والأميرة منى الحسين، هي الزوجة الثانية لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، ووالدة ملك الأردن الحالي عبد الله الثاني بن الحسين، وتبلغ من العمر 82 سنة، حيث أنها من مواليد 25 أبريل عام 1941.

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وفي كلمته بحضور والدة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قال رئيس الجامعة الألـمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، “إن هذا الصرح العلمي الدولي جاء على غرار الجامعات الألمانية التطبيقية وبعد 18 عاما على تأسيسها حققت إنجازات ملموسة، وأصبحت جسرا للأردن مع ألمانيا وبنت شراكات إستراتيجية مع أكثر من 120 جامعة بحثية ألمانية و 2000 شركة ومصنع في ألمانيا”.

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ولفت الحلحولي إلى أنّ الجامعة تفخر اليوم بإطلاق الكليّة التاسعة في التمريض التي تتماشى مع خطتها الإستراتيجية في تعزيز دورها مجتمعيا، بما في ذلك المساهمة في الصحة المجتمعية، وإيجاد فرص توظيفية محلية وعالمية، في ظل الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع نسب البطالة في الأردن.

منى الحسين
من حفل افتتاح كلية التمريض في الجامعة الألمانية الأردنية

الجامعة الألمانية الأردنية داعم لاقتصاد المملكة الهاشمية

أفاد أمين عام مجلس التمريض الدكتور هاني النوافلة، إن استحداث الجامعة لبرنامج التمريض يمثل خطوة متقدمة لفتح بوابة جديدة للسوق الألماني الأردني، وهذا يتطلب مناهج دراسية على مستوى عال تصلح للبيئة التعليمية الألمانية.

منى الحسين
منى الحسين في حفل افتتاح كلية التمريض في الجامعة الألمانية الأردنية

ولفت القائم بأعمال السفير الألماني في الأردن فلوريان رايندل، أن هذا البرنامج جاء استجابة مباشرة لاحتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي، إذ يقدم البرنامج لإعداد الخريجين للعمل في ألمانيا، التي تحتاج إلى 300 ألف ممرض مع حلول عام 2035، حيث جرى تحديد الأردن كوجهة محتملة خصوصا قطاع التمريض.

وأوضح ممثل خدمة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD)، بينامين شمالينغ، إن افتتاح كلية التمريض في الجامعة الألـمانية الأردنية يضيف جانبا جديدا في الجامعة لتكون تاسع كلية، مُوضّحاً أن ألمانيا تحتاج إلى 240 ألف عامل مع نهاية 2026، ما يمنح خريجي الكلية فرصة المساهمة في سوق العمل الألماني بعد تلقيهم التدريب في ألمانيا وإتقانهم لغتها.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن

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