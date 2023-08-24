طالبان تمنع سفر 100 طالبة أفغانية للإمارات وتعليق ناري من خلف الحبتور (شاهد)

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وطن- كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إن سلطات حركة طالبان الأفغانية منعت نحو 100 طالبة من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة حيث كان من المقرر أن يرعى تعليمهن الجامعي.

وقال الحبتور، في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس (تويتر سابقا)، إنه كان يعتزم رعاية الطالبات للالتحاق بالجامعة، وتم تسليم طائرة دفع ثمنها ومن المقرر أن يتوجهوا جوا إلى الإمارات صباح أمس الأربعاء.

أنا عاجز عن التعبير عن خيبة الأمل التي أشعر بها الآن بعدما قامت #طالبان بمنع الطالبات الأفغانستانيات اللواتي كان من المفترض أن يصلن صباح اليوم إلى #مطار_ دبي لإكمال دراستهن وفق المنحة الدراسية الشاملة التي قدمتها لهن بالتعاون مع جامعة دبي @uniofdubai الممثلة بـ د.عيسى البستكي… pic.twitter.com/AePz1nVNfU — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) August 23, 2023

وأضاف: “رفضت حكومة طالبان السماح للفتيات اللاتي أتين للدراسة هنا.. 100 فتاة على رعايتي.. (طالبان) رفضت أن يركبن الطائرة وقد دفعن بالفعل ثمن الرحلة، وقمنا بتنظيم كل شيء لهن هنا”.

تسجيل صوتي لإحدى الطالبات

وأدرج الحبتور مقطعاً صوتياً لإحدى الطالبات الأفغانيات التي قالت إنها كانت برفقة مرافق ذكر، لكنّ سلطات المطار في كابول منعتها هي وآخرون من الصعود إلى الطائرة.

ولم يرد المتحدثون باسم إدارة طالبان ووزارة الخارجية الأفغانية على الفور على طلبات للتعليق.

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غلق الجامعات والمدارس

وأغلقت إدارة طالبان الجامعات والمدارس الثانوية أمام الطالبات في أفغانستان.

وتسمح الحركة التي تسيطر على الحكم ، للأفغان بمغادرة البلاد، لكنها تشترط عادةً على النساء الأفغانيات اللاتي يسافرن لمسافات طويلة وإلى الخارج أن يرافقهن مرافق ذكر، مثل الزوج أو الأب أو الأخ.