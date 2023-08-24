صورة عفوية لـ الأميرة رجوة آل سيف تثير تفاعل الأردنيين (شاهد)

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وطن – أعاد أردنيون التفاعل مع صورة قديمة للأميرة رجوة آل سيف، زوجة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثاني، خلال حضورها عقد قران ابن الأميرة عالية “طلال الصالح “على الانسة دانا الشيشان بتاريخ 29 يوليو/تموز الماضي.

وتألقت الأميرة رجوة الحسين، بفستان أنيق من باكو رابان Paco Rabanne باللون الزهري، وزينته طبعات لنباتات خضراء.

وفي الصورة التي تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الأميرة رجوة آل سيف، وهي تتحدث مع “جمانه الصالح” ،ابنة الأميرة زين بنت الحسين، وزوجها “طارق خلف” خلال حفل الزفاف المذكور.

فيما تألقت “جمانة” بـ فستان بأكمام كيمونو وردية فستان، مثالي للمناسبات الرسمية. الجزء العلوي المتدفق بأكمام الكيمونو الكبيرة والتنورة الضيقة جعلت من الإطلالة بهذا الفستان جذابة للغاية.

الأميرة عالية تنشر صوراً من حفل الزفاف

معلوم أن الأميرة عالية بنت الحسين، من مواليد 13 فبراير 1956، هي الابنة الكبرى للملك الحسين بن طلال، من زوجته الأولى الأميرة دينا بنت عبد الحميد. والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني.

ونشرت الأميرة عالية بنت الحسين، صوراً ولقطات مميزة من حفل زواج طلال، ثاني أبنائها الذكور. وشاركت متابعيها صوراً خاصة من الحفل حيث ظهر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين وهما يباركان للعريس.

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كما أظهرت صور اخرى جلوسهما على طاولة العريس والعروس، لتكتب الأميرة عالية معلقةً على إحدى الصور : “الحمد لله على جميع المناسبات العائلية السعيدة من اليسار إلى اليمين الاميرة رجوة, الامير حسين ، عون جمعة ابن أختي . عائشة ,كنتي الغالية دانا وابني طلال . حفظ الله جميع الاحباب”.