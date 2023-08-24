الخميس, أغسطس 24, 2023
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صورة رادارية من موقع تحطم طائرة يفغيني بريغوجين تكشف معلومات جديدة وتفسر اللغز

سقطت الطائرة من ناحية المقدمة وتبعها عمود من الدخان الرمادي فيما لا تزال أسباب الحادث غير معروفة

كتب خالد السعدي
صورة رادارية من موقع تحطم طائرة يفغيني بريغوجين تكشف معلومات جديدة وتفسر اللغز
تحطم طائرة يفغيني بريغوجين
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وطن- نشرت CNN صورة رادارية من موقع تحطم طائرة Embraer Legacy 600، والتي كان راكبها مؤسس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين، وقد وكشفت هذه الصورة معلومات جديدة.

وتحطمت الطائرة بالقرب من قرية كوزنكينو في منطقة تفير مساء أمس الأول الأربعاء. وبحسب الصور، فإن جسم الطائرة النفاثة التجارية كان سليما تقريبا وقت اصطدامها بالأرض، بحسب صحيفة “كومرسانت” الروسية.

وبحسب شبكة CNN، فإن اللقطات من موقع تحطم الطائرة تظهر أيضًا أن جسم الطائرة سليم، بينما تمزق جناح الطائرة أثناء التحطم.

موقع تحطم طائرة يفغيني بريغوجين
موقع تحطم طائرة يفغيني بريغوجين

وتشير القناة التليفزيونية إلى أن معظم الحطام يقع في موقع تحطم جسم الطائرة، على حافة منطقة إزالة الغابات. وعلى بعد كيلومترين تقريبا جنوب شرق موقع تحطم جسم الطائرة، بحسب الصور، سقط جزء من ذيل الطائرة.

وتحركت الطائرة Embraer Legacy من موسكو إلى سانت بطرسبرغ. ووفقًا لموقع Flightradar24 ، بحلول الساعة 18:19، بدأت السرعة العمودية للطائرة (التغير في ارتفاع الرحلة لكل وحدة زمنية) تتغير بشكل حاد، وتم استلام آخر البيانات في الساعة 18:20، على ارتفاع حوالي 6 كيلو مترات.

وفي مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، سقطت الطائرة من ناحية المقدمة، ويتبعها عمود من الدخان الرمادي، فيما لا تزال أسباب الحادث غير معروفة.

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التحقيق في الحادثة

وكجزء من قضية جنائية تتعلق بانتهاك قواعد تشغيل الطائرة (المادة 263 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي)، تدرس السلطات احتمالات مختلفة، بما في ذلك خطأ الطيار و”التأثير الخارجي”.

وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، كان هناك سبعة ركاب على متن الطائرة المتجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، من بينهم يوجين يفغيني بريغوجين، وقائد الشركة العسكرية الخاصة “فاغنر” ديمتري أوتكين وثلاثة من أفراد الطاقم.

قائد فاغنر يفغيني بريغوجين
قائد فاغنر يفغيني بريغوجين

وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن جميعهم توفوا. وانتهت عملية البحث في موقع التحطم مساء أمس الخميس.

أول تعليق من بوتين

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كسر صمته أمس الخميس، بشأن تحطم طائرة بريغوجين وأعضاء كبار آخرون في هذه المجموعة، وعزى عائلته وعائلات الضحايا.

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

وقال بوتين أمس، خلال لقاء مع رئيس دونيتسك الموالي لموسكو دينيس بوشيلين، إنه عرف بريغوجين منذ حقبة التسعينيات، وكان شخصا “موهوبا” وليس في روسيا فقط، وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس الروسي أن قدَر بريغوجين “كان معقدا، وله أخطاء كثيرة في حياته” لكنه أضاف أنه حقق نتائج مهمة، مشيدا بما وصفها بالمساهمة الكبيرة التي قدمتها مجموعة فاغنر فيما سماها “الحرب ضد النازية في أوكرانيا”، وأكّد أن روسيا لن تنسى ذلك أبدا.

وفيما يتعلق بسبب تحطم الطائرة، قال الرئيس الروسي: “سننتظر ما تؤول إليه التحقيقات”، وصرح بأن بريغوجين عاد إلى البلاد من إفريقيا يوم الأربعاء، وعقد اجتماعات مهمة في موسكو مع المسؤولين قبل تحطم طائرته.

المصدركومرسانت ، رصد وتحرير وطن

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