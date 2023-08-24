زوجة ياسين بونو ترفع مستوى الجرأة قبل انتقالها إلى السعودية.. الجمال المغربي يتحدث

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وطن– أسرت عارضة الأزياء المغربية إيمان، زوجة النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، متابعيها بجلسة تصوير جريئة على غير العادة.

ولأول مرة تعتمد إيمان زوجة ياسين بونو، مكياجاً صاخباً في أحدث جلسة تصوير لها عبر “انستجرام“.

أبيض وأسود

وأبرزت إيمان جمالها بقميص أبيض، وبنطلون أسود، ومكياج سموكي بالأحمر والأسود.

وعلى الرغم من تعرضها للتنمر سابقاً، إلا أن إيمان أسرت بجمالها هذه المرة متابعيها الذين أكدوا أن المكياج الثقيل يليق بها.

غزل وإشادة

وجاء في التعليقات: “يا ساتر يا حظ بونو ماشاء الله”.

وقال آخر: “الزين المغربي”، أي الجمال المغربي.

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ونصحها متابع بأن تؤدي مناسك العمرة قائلاً: “ما تنسي تعملي عمرة تبدأي فيها حياتك فالسعودية ربي يسر الامور”.

بونو إلى الهلال

وأعلن فهد بن نافل، عن انضمام الحارس المغربي ياسين بونو، نجم نادي إشبيلية للهلال، لينضم إلى كوكبة النجوم العالميين في دوري روشن السعودي.

ورشّحت مصادر مقربة من الحارس في حديثها لموقع “العربي الجديد” أن راتبه وصل إلى 20 مليون يورو، ما يُغري النجم المغربي ومسؤولي الفريق الأندلسي.