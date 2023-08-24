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جريمة إسرائيلية مروعة أثارت انزعاج الولايات المتحدة ومطالب عاجلة

قوات إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في مؤخرة رأسه خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة

كتب سالم حنفي
جريمة إسرائيلية مروعة أثارت انزعاج الولايات المتحدة ومطالب عاجلة
جريمة إسرائيلية
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وطن- أعربت الولايات المتحدة، عن “انزعاجها” بعد ظهور مقطع فيديو يظهر قوات إسرائيلية وهي تطلق النار على فلسطيني في مؤخرة رأسه خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات لوكالة الأناضول: “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيليًا أطلق النار على مدني فلسطيني أعزل من الخلف بينما كان الأخير يغادر موقعًا إسرائيليًا”.

وأضاف المتحدث: “الولايات المتحدة تحث على استكمال سريع لتحقيق موضوعي وشامل في الحادث، الذي نفهم أنه مستمر، وتدعو إلى المساءلة الكاملة في هذه القضية”.

إطلاق نار خلال مداهمة إسرائيلية

ووقع إطلاق النار يوم الاثنين، خلال مداهمة إسرائيلية في بلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس، في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى اعتقال مشتبه به أطلق النار على مستوطنين يوم السبت في حوارة المجاورة.

والشهيد الفلسطيني البالغ من العمر 34 عامًا، ويدعى باسم عميد الجغون، أصيب برصاصة في مؤخرة رأسه، بينما كان يهرع لمساعدة فلسطيني آخر أصيب بنيران إسرائيلية، بحسب مقطع فيديو للحادث. التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جريمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
جريمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

الشهيد لم يكن مسلحا

وقال موقع ميدل إيست مونيتور، إن الشهيد لم يكن مسلحا، كما شوهد وهو يركض في الاتجاه المعاكس للقوات الإسرائيلية عندما تم إطلاق النار عليه.

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وتم نقل الجاغون إلى مستشفى محلي حيث خضع للعلاج متأثرا بجراحه، كما تم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري تحقيقا، من دون أن يتم الإعلان عن نتائج حتى الآن.

المصدرموقع ميدل إيست مونيتور، رصد وتحرير وطن

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