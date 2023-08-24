تفاصيل إطلاق سراح الشيخ مسعود المقبالي.. هل توسط له مفتي السلطنة؟

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وطن – أعلن نشطاء عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إطلاق السلطات سراح الشيخ والداعية العماني الشهير المُعتقل قبل أيام، مسعود المقبالي، وسط حالة من الاستبشار عبّر عنها كثيرون.

وكانت قد انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لـ “إطلاق سراح الشيخ المقبالي”، التي أوقفته السلطات العمانية وتمّ احتجازه لدى أجهزة الأمن، منذ 16 أغسطس الجاري.

وكتب الناشط “عبد الله خلف الهنائي” عبر حسابه على موقع إكس “تم الإفراج عن الشيخ ولله الحمد.. شكرا لكل غيور من هذا الوطن”.

تم الإفراج عن الشيخ ولله الحمد

شكرا لكل غيور من هذا الوطن #الحريه_للشيخ_مسعود_المقبالي الصورة قديمة pic.twitter.com/3ibdTBpoM0 — عبد الله خلف الهنائي (@abu_faid) August 24, 2023

ويأتي إطلاق سراح الشيخ مسعود المقبالي، بعد أيام من دعوة أطلقها عمانيون للمفتي العام بسلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، طالبوه عبرها بالتدخّل لدى السلطات من أجل الشيخ المُعتقل.

احتفاء بإطلاق سراح مسعود المقبالي

تفاعل جزء واسع من العمانيين مع خبر إطلاق سراح الشيخ مسعود المقبالي.

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حيث علّق “طلال السلماني” مستشهداً بالآية 100 من سورة يوسف وكتب “وَقَد أَحسَنَ بي إِذ أَخرَجَني مِنَ السِّجن”.

ونشر حساب آخر على موقع إكس، مقطع فيديو قديم للشيخ المقبالي وهو يخطب في المئات من الناس.

وعلّق على خبر إطلاق سراحه: “الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا علي فك اسره ادم الله الامن والامان وراحه البال لمولانا السلطان شكرا لأجهزة الامنيه التي طالما وحرست علي امن هذا البلاد العظيم حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها من كل سوء”.

#الحريه_للشيخ_مسعود_المقبالي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا علي فك اسره ادم الله الامن والامان وراحه البال لمولانا السلطان شكرا لأجهزة الامنيه التي طالما وحرست علي امن هذا البلاد العظيم ❤️🎁🇴🇲حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها من كل سوء Oman 🇴🇲 glory for ever pic.twitter.com/FOufWsM7pZ — 🌏🌹❤️ (@AllmkyYwns38488) August 24, 2023

“علي بن إبراهيم” كتب هو الآخر “تم الإفراح عن الشيخ مسعود المقبالي اعطاه الله الصحة وابعده عن ما يعكر صفو تاريخه الأبيض”.

وفي السياق كذلك، كتب “ماجد بن عبد الله بن سعيد الرحيلي” قائلاً: “اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك تم الإفراح عن الشيخ مسعود المقبالي .. اللهم لك الحمد”.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك

تم الإفراح عن #الشيخ_مسعود_المقبالي اللهم لك الحمد #الحرية_للشيخ_مسعود_المقبالي pic.twitter.com/GxyTW6Ee5o — ماجد بن عبدالله بن سعيد الرحيلي (@majidalruhaili) August 24, 2023

ما سبب اعتقال الشيخ مسعود المقبالي؟

وعن السبب في اعتقاله، تداول ناشطون مقطعا مصورا للداعية العماني قبل أيام، قالوا إن ما جاء فيه على لسانه هو سبب اعتقاله.

والمقطع عبارة عن كلمة للشيخ معسود المقبالي، ضمن إحدى محاضراته، وقد تحدّث فيه عن ظاهرة نشر الفساد في بلاد المسلمين، حسب وصفه.

المقبالي لم يرد على المتهجمين على الأباضية الا بموافقة الجهات المختصة ولذلك فهذا ليس هو السبب في الاحتجاز وإنما حديثه عن نشر الفساد هو السبب#الحريه_للشيخ_مسعود_المقبالي pic.twitter.com/GEGKgUDmlb — أبو أحمد (@GEaNsJlFd7oIFe) August 22, 2023

ويبدو أن الداعية العماني كان يشير في حديثه، إلى الحفلات التي تشهدها دول الخليج مؤخرا ومنها السلطنة، ويتم استقدام فرق أجنبية راقصة من خلالها لتقديم عروض ترفيهية.