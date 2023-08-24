“أُسقطت بصاروخ”.. صحيفة روسية تفجر مفاجآت صادمة عن تحطم طائرة زعيم فاغنر

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وطن- كشفت صحيفة “كومرسانت” الروسية، معلومات صادمة عن حادثة تحطم طائرة رئيس مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين، وهي الحادثة التي يُرجح أنها أسفرت عن مصرعه، لكنه لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن.

وتحطمت طائرة Embraer Legacy 600 مساء الأربعاء، في منطقة تفير. بالإضافة إلى يفغيني بريغوجين وأليكسي ليفشين، كان على متن الطائرة اثنان من أفراد الطاقم وستة أشخاص، بما في ذلك من إدارة فاغنر، وقالت الصحيفة إن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطائرة ربما تحطمت نتيجة سقوط صاروخ على الجزء الخلفي منها، حيث أظهرت المعاينات الأولية، أن الثقوب في جسم الطائرة وجناحيها تشير إلى أنها ربما أصيبت بصاروخ.

فيما أشار المصدر نفسه، إلى أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى سبب تحطم الطائرة.

من هو قائد الطائرة؟

كما قالت الصحيفة، إن قائد الطائرة Embraer Legacy 600 المحطمة، والذي كان على متنها بريغوجين، هو أليكسي ليفشين، وهو من فورونيج، وقد أكد هذه المعلومات نجل الطيار لقناة تلفزيون جوبيرنيا.

وفقا للشاب، ولد أليكسي ليفشين في منطقة تامبوف، وعاش في فورونيج. وكان في كثير من الأحيان في رحلات عمل، وأضاف: “لقد كان شخصًا جيدًا جدًا. ساعد دائما العائلة والأصدقاء”.

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وتابع: “كان يعرف دائما ما كان يفعله. حاولت أن أجعل حياتي أفضل. لقد ساعدني دائمًا في جميع مساعيّ.. لقد كان يعتز بالوقت الذي قضاه معي، مع والدتي، مع أختي”.

مصرع زعيم فاغنر

وكانت وسائل إعلام روسية وأخرى موالية لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، قد أكّدت مصرع رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين مع مساعدين له كانوا على متن الطائرة التي تحطمت مساء أمس قرب موسكو.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز “إمبراير ليغاسي” في منطقة تفير (شمال موسكو) بُعيد إقلاعها باتجاه سان بطرسبورغ، وقالت مصادر روسية، إن بريغوجين كان قد عاد للتو من إفريقيا، حيث كان قد ظهر قبل يوم في مقطع مصور حاملا بندقية في صحراء.

فيما أفادت مصادر رسمية روسية بينها هيئة الطيران المدني، بأن بريغوجين من بين الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة ولم ينج منهم أحد.

وأشارت هيئة الطيران الروسية، إلى أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 7 ركاب و3 من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن من الركاب الرجل الثاني في مجموعة فاغنر دميتري أوتكين.