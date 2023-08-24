الخميس, أغسطس 24, 2023
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أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها .. إطلالة “مجنونة” تشعل جدلاً! (شاهد)

ظهرت أسما شريف منير حليقة الرأس خلال حضورها مهرجان القاهرة للدراما مرتدية ملابس جريئة تكشف بطنها

كتب أنس السالم
أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها
أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها
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وطن – اشعلت الإعلامية المصرية أسما شريف منير، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بحلق شعرها أمام الكاميرات، وحضورها مهرجان القاهرة للدراما.

وكانت أسما شريف منير نشرت مقطعاً مصوراً على حسابها في انستغرام، ظهرت فيه وتحلق شعرها باستخدام ماكينة حلاقة، وسط حالة صدمة وذهول عاشتها وهي تشاهد شعرها يتساقط على كتفيها، وهي تقوم بحلاقته.

واستباقاً للهجوم عليها والانتقادات من قبل متابعيها على انستغرام وباقي مواقع التواصل، أرفقت أسما شريف منير، الفيديو بتوضيح، إذ قالت: “شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص. قررت انفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة. حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل…”.

أسما شريف منير تحلق شعرها
أسما شريف منير تحلق شعرها

وأضافت: “رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدرس…”.

وذكرت: “عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فراق معايا احساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي. عادي هبطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة”.

تعليق أسما شريف منير على فيديو حلاقة شعرها
تعليق أسما شريف منير

وظهرت أسما شريف منير حليقة الرأس، خلال حضورها مهرجان القاهرة للدراما، مرتدية ملابس جريئة تكشف بطنها.

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اسما شريف منير بعد حلاقة شعرها في مهرجان القاهرة للدراما
اسما شريف منير في مهرجان القاهرة للدراما

كما بدت أسما شريف منير، بتنورة مفتوحة من الأمام، تكشف ساقها اليسرى .

أسما شريف منير بتنورة مفتوحة من الأمام
أسما شريف منير بتنورة مفتوحة من الأمام

وشبه البعض، قيام أسما شريف منير بحلق شعرها، بتقليد الفنانة شيرين عبدالوهاب حينما قامت هي الأخرى مسبقاً بحلق شعرها، بعد أزمتها مع زوجها حسام حبيب.

المصدررصد وطن - انستغرام

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