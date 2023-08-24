أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها .. إطلالة “مجنونة” تشعل جدلاً! (شاهد)

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وطن – اشعلت الإعلامية المصرية أسما شريف منير، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بحلق شعرها أمام الكاميرات، وحضورها مهرجان القاهرة للدراما.

وكانت أسما شريف منير نشرت مقطعاً مصوراً على حسابها في انستغرام، ظهرت فيه وتحلق شعرها باستخدام ماكينة حلاقة، وسط حالة صدمة وذهول عاشتها وهي تشاهد شعرها يتساقط على كتفيها، وهي تقوم بحلاقته.

واستباقاً للهجوم عليها والانتقادات من قبل متابعيها على انستغرام وباقي مواقع التواصل، أرفقت أسما شريف منير، الفيديو بتوضيح، إذ قالت: “شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص. قررت انفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة. حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل…”.

وأضافت: “رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدرس…”.

وذكرت: “عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فراق معايا احساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي. عادي هبطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة”.

وظهرت أسما شريف منير حليقة الرأس، خلال حضورها مهرجان القاهرة للدراما، مرتدية ملابس جريئة تكشف بطنها.

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كما بدت أسما شريف منير، بتنورة مفتوحة من الأمام، تكشف ساقها اليسرى .

وشبه البعض، قيام أسما شريف منير بحلق شعرها، بتقليد الفنانة شيرين عبدالوهاب حينما قامت هي الأخرى مسبقاً بحلق شعرها، بعد أزمتها مع زوجها حسام حبيب.