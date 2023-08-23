7 علامات تدلّ على أنك شخص يتمتع بصحة عقلية جيّدة

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وطن-لطالما اعتُبرت الصحة العقلية جانبًا أساسيًا من أبحاث العلماء والمهنيين الصحيين، ومن خلال الدراسات والتحليل، تم تحديد مؤشرات واضحة على الصحة العقلية الجيّدة التي يمكن أن تكون بمثابة دليل لتقييم مدى توازن المرء عقليًا.

وفيما يلي كشف موقع “مينتي أسومبروسا” الإسباني، عن 7 علامات تدعمها الأبحاث العلمية تدلّ على الصحة العقلية الجيدة.

1. التوازن العاطفي: التعرف على العواطف وإدارتها بشكل فعال

القدرة على التعرف على العواطف وإدارتها بفعالية بمثابة مؤشر رئيسي على الصحة العقلية الجيدة، إذ أظهرت دراسة أجراها Gross و John في عام 2003 أن التنظيم العاطفي الناجح يرتبط بصحّة نفسية أكبر. كما أن الأشخاص القادرين على فهم عواطفهم يشعرون بتوتّر وقلق أقلّ، ما يساهم في زيادة الاستقرار العاطفي.

2. المرونة: التكيف والنمو من خلال الشدائد

تعد المرونة التي يتم تعريفها على أنها القدرة على التعافي والنمو بعد مواجهة التحديات، عاملاً أساسياً في الصحة العقلية. ووجد الباحثون في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، أن الأشخاص القادرين على مواجهة التحديات يحافظون على صحتهم العقلية الإيجابية حتى بعد مواجهة الصدمات. تعتبر المرونة سمة رئيسية للصحة العقلية التكيفية.

3. العلاقات الصحية: روابط مهمة للبئر

أبرزت الأبحاث مثل دراسة التنمية بجامعة هارفارد، التي كانت قيد التقدم منذ عقود، أهمية العلاقات الصحية للتمتع بصحة عقلية جيّدة. الروابط الاجتماعية الإيجابية تساهم في ترابط وانسجام المشاعر العاطفية والجسد. كما تشير دراسة أجريت في (2015) إلى أن الافتقار إلى العلاقات الاجتماعية يمكن أن يكون لها آثار ضارة مماثلة لتدخين 15 سجائر يوميًا من حيث التأثير على الصحة العقلية.

4. الحدود الذاتية الإيجابية: الاعتراف بالإنجازات وقبول العيوب

يعد تقدير الذات والاعتراف بالإنجازات وقبول العيوب، جانبًا أساسيًا في الصحة العقلية. تشير دراسة نشرت في مجلة أبحاث الشخصية (Orth and Robins ،سنة 2014) إلى أن ارتفاع تقدير الذات يرتبط برضا أكبر على الحياة والتكيف الأفضل مع المواقف الصعبة. إن الاعتراف بالإنجازات وقبول الذات يساهم في الصحة العقلية بشكل كبير.

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5. قدرة المواجهة: مواجهة التحديات بشكل بناء

الطريقة التي نواجه بها التحديات هي مؤشر رئيسي للصحة العقلية، حيث نشرت مجلة “العلوم النفسية” دراسة في عام 2013، تسلط الضوء على كيفية مواجهة الأشخاص الشدائد. علاوة على ذلك، من خلال النمو الشخصي بشكل أفضل، والتأقلم النشط والبناء، بدلاً من التجنب أو الإنكار، بيزد من توازن الصحة العقلية للمرء.

6. الاهتمام بالبئر: العناية المتكاملة للصحة العقلية

كشفت الأبحاث التي أجريت على المركز الوطني للإحصاءات الصحية (NCHS) بالتعاون مع جمعية علم النفس الأمريكية (APA) أن الرعاية الذاتية هي عنصر أساسي في الصحة العقلية. فالأشخاص الذين يمارسون العادات الصحية، مثل التمرينات المنتظمة والتأمل يشعرون برضا أكبر عن الحياة وانخفاض انتشار الاضطرابات العقلية.

7. ابحث عن المعنى والغرض: التأثير على الصحة العقلية

وجدت دراسة نشرت في مجلة «علم النفس التطبيقي: الصحة والرفاه (Steger et al. ، 2009) أن الأشخاص الذين يجدون معنى وهدفًا في حياتهم يشعرون بمستويات أعلى من الرضا والرفاهية. كما يساهم البحث عن أهداف مهمة في عقلية إيجابية.

كيفية زراعة الصحة العقلية الجيدة: الاستراتيجيات التي يدعمها العلم

إذا كنت ترغب في تعزيز صحتك العقلية بناءً على أبحاث ثابتة، فإليك بعض الاستراتيجيات التي يدعمها العلم الذي يمكنك مراعاته:

اعتني بجسمك: لقد أظهرت الأبحاث مرارًا وتكرارًا العلاقة بين ممارسة الرياضة المنتظمة، ونظام غذائي متوازن والصحة العقلية. فالتمرين يطلق الإندورفين، وهو من الناقلات العصبية المرتبطة بالسعادة والحد من الإجهاد.

ممارسة الاهتمام الكامل: الاهتمام الكامل المدعوم بدراسات مثل Kabat-Zinn (2003)، يمكن أن يقلل من أعراض القلق والاكتئاب، إذ تساعد ممارسة الاهتمام الكامل على تركيز العقل على الوقت الحاضر وتقليل الخوض في الأفكار السلبية.

تسعى للحصول على الدعم الاجتماعي: تشير الأبحاث إلى أن جودة العلاقات تؤثر على الصحة العقلية، يجب الحفاظ على علاقات قوية وصحية وطلب الدعم العاطفي في أوقات الضرورة.

تحديد أهدافًا واقعية: إن تحديد أهداف واقعية ويمكن تحقيقها يساهم في الإحساس بالإنجاز. الأهداف الصغيرة التي يمكن تحقيقها يمكن أن تولد الرضا والدافع.

ممارسة الرعاية الذاتية: الرعاية الذاتية ضرورية للصحة العقلية. تدرب على الأنشطة التي تمنحك المتعة والاسترخاء، مثل القراءة أو ممارسة الهواية المفضلة أو المشي عبر الطبيعة.

تعلم تقنيات إدارة الإجهاد: أظهرت تقنيات مثل التأمل والتنفس العميق فعاليتها في الحد من التوتر والقلق. هذه الممارسات يمكن أن تهدئة العقل وتحسن الآبار العاطفية، وفق ما ترجمته “ وطن “.

“. ابحث عن مساعدة احترافية: إذا شعرت أن مشاعرك تؤثر سلبًا على حياتك، فلا تتردد في طلب المساعدة من أخصائي الصحة العقلية. يمكن أن يوفر العلاج أدوات واستراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات العاطفية.

وختامًا تعد الصحة العقلية مجالًا واسعًا ويتطور باستمرار، مدعومًا بالبحث والتحليلات التي توفر معلومات قيمة حول ما يساهم في التوازن العاطفي المتماسك. كما يمكن أن يساعدك التعرف على المؤشرات المدعومة من خلال البحث وممارسة الاستراتيجيات القائمة على العلوم في زراعة الصحة العقلية الجيدة والحفاظ عليها. لذا، لا تتردد في الاستفادة من الموارد المتاحة والبحث عن الدعم اللازم للعيش حياة صحية ومرضية عاطفيا.