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وفاة “فتاة القمر” تفجع المغاربة.. من هي فاطمة الزهراء الغزاوي وسبب مرضها النادر؟

اشتهرت المغربية فاطمة الزهراء الغزاوي، بدفاعها عن قضية “أطفال القمر” المصابين بمرض "جفاف الجلد المصطبغ"، إذ شاركتهم معاناتهم اليومية وبعثت برسائل مليئة بالأمل والتفاؤل

كتب خالد الأحمد
وفاة
فاطمة الزهراء الغزاوي
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وطن- توفيت في إحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء يوم، الأحد الماضي، الشابة المغربية “فاطمة الزهراء الغزاوي”، التي عرفت على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “فتاة القمر” بعد صراع طويل مع مرض نادر.

وعانت فاطمة الزهراء من مرض نادر يعرف باسم “جفاف تصبغات الجلد” أو مرض “أطفال القمر”.

وكشفت عائلة الراحلة فاطمة بحسب وسائل إعلام مغربية، أن ابنتهم قد فارقت الحياة يوم، الأحد 20 أغسطس 2023، متأثرة بحالة فقر دم حادة منذ أشهر نتيجة تشخيصها بمرض جفاف الجلد المُتصبغ.

قصة فاطمة الزهراء الغزاوي ومرضها النادر

واشتهرت فاطمة الزهراء بدفاعها عن قضية “أطفال القمر”، إذ شاركتهم معاناتهم اليومية وبعثت برسائل مليئة بالأمل والتفاؤل.

وكشفت صفحة فاطمة الزهراء على إنستغرام، خلال الأيام الماضية، عن تدهور حالتها الصحية، نتيجة معاناتها من فقر الدم الحاد.

فاطمة الزهراء الغزاوي
فاطمة الزهراء الغزاوي
فتاة القمر فاطمة الزهراء
فتاة القمر فاطمة الزهراء

وبحسب تقرير لقناة “العربية” السعودية فإن الفتاة التي لقبها محبوها باسم “فتاة القمر” نسبة إلى المرض الذي تعاني منه تدعى ” فاطمة الزهراء الغزاوي ” رحلت عن عمر ناهز الـ 31 عاماً.

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وعرضت القناة مشاهد لمراسم تشييع الفتاة حيث وضعت في تابوت مغطى بقماش أخضر.

وشغل المرض النادر الذي توفيت به الفتاة الكثيرين متسائلين عنه.

ما هو مرض جفاف الجلد التصبغي؟.. أعراضه وأسبابه

وتابع التقرير أن فاطمة كانت قد أصيبت بجفاف الجلد التصبغي، وهو مرض وراثي تم اكتشافه لأول مرة سنة 1870، وهو عبارة عن حساسية شديدة تصيب الجلد وتجعل المصابين به يخشون ضوء الشمس لأن أشعتها تسبب لهم تقرحات خطيرة.

وينقسم المرض إلى نوعين تقليدي ومتنوع الأول يظهر عند المصاب منذ الشهور الأولى لولادته، والثاني يتمثل بظهور علاماته الأولى في مرحلة متأخرة ما بين الـ 15 و20 عاماً.

وليس هناك إلى الآن علاج ناجح ضد المرض، وهو في الأساس مرض وراثي تم اكتشافه لأول مرة عام 1870.

ويؤدي المرض إلى ظهور بقع حمراء على الوجه والرقبة، وتقرحات جلدية، مما يؤدي إلى انتشار سرطان الجلد. أما النوع الثاني فيمثل ما بين 20 و25 بالمئة من المصابين، ويتميز هذا النوع بظهور علاماته الأولى في مرحلة متأخرة، بين 15 و20 عاما.

عندما يتعرض المصابون بهذا المرض لأشعة الشمس، ولو لفترة قصيرة، تظهر حروق الشمس الشديدة على جلد المريض، وقد تبقى هذه الحروق ظاهرة على جلد المريض لفترة أطول من المدة المتوقعة، وقد تستمر لعدة أسابيع.

وفاطمة الزهراء الغزاوي، مغربية الجنسية من مواليد عام 1992 أصيبت منذ صغرها بمرض أو متلازمة “أطفال القمر”، وهو مرض جلدي نادر، ويعد حالة وراثية نادرة تمنع الجسم من إصلاح التلف الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من أشعة الشمس.وتحولت إلى رمز للتحدي والصمود في مواجهة هذا المرض.

وفاة “فتاة القمر” تفجع المغاربة.. وسعد لمجرد على الخط

وخلّف رحيل فاطمة الزهراء، حزنا كبيرا وسط محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عن تعازيهم لعائلتها بمدينة المحمدية.

فاطمة الزهراء وسعد لمجرد
فاطمة الزهراء وسعد لمجرد

وشارك الفنان المغربي سعد لمجرد صورة له مع فاطمة على إنستقرام، وعلق عليها قائلًا: “قلبي تهز منين سمعت هذا الخبر، أختي فاطمة الزهراء الغزاوي في ذمة الله، يا رب ارحمها وصبّر الأهل ديالها وصبرنا حتى احنا على فراقها”.

وقالت نورا :” قلبي اتقطع على فاطمة الزهراء الغزاوي الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته”.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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