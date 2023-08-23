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منظمة حقوقية تفاجئ “شبيح الأسد” العراقي الذي اعترف بقتل سوريين

المقاتل ظهر في مقطع فيديو واعترف بقتل عدد من السوريين بينهم طفل رضيع في حضن أمه

كتب خالد السعدي
منظمة حقوقية تفاجئ
بشار الأسد
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وطن- قدمت منظمة حقوقية، شكوى قانونية في النرويج، ضد مقاتل عراقي اعترف بقتل مدنيين في الحرب السورية أثناء القتال إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد.

وقال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، إنه تقدم بشكوى إلى وحدة جرائم الحرب في النرويج بشأن الرجل العراقي الذي يعيش في البلاد منذ ست سنوات.

وأشار إلى عدد من مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت، والتي يقول فيها الرجل إنه قتل مدنيين أثناء قتال المعارضة باعتباره عضواً في قوات الحشد الشعبي شبه العسكرية في العراق.

وأضاف المركز في بيان له، أن المشتبه به كشف أيضاً عن قيامه بقتل عدد من الأطفال السوريين دون تحديد عددهم بالضبط، وأن أصغر هؤلاء الأطفال يبلغ من العمر شهراً تقريباً.

وبحسب الفيديو، قام بقتل الطفل الرضيع البالغ من العمر شهراً واحداً والذي كان بين أحضان أمه الباكية، كما وجه تهديدات بالقتل ضد سوريين مقيمين في النرويج.

وطالب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، “بفتح تحقيق هيكلي”، وقال إن الشرطة أكدت استلام الشكوى.

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وكانت قوات الحشد الشعبي، وهي وحدة شبه عسكرية شكلها العراقيون عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، من بين القوات الأجنبية التي سافرت إلى سوريا لمساعدة حكومة بشار الأسد ضد المتمردين المعارضين.

واتُهمت المجموعة، بالإضافة إلى مقاتلين أجانب آخرين، بتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وانتهاكات أخرى في جميع أنحاء البلاد.

واحتدم الصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011، عندما فتحت قوات الأمن الموالية للأسد النار على المتظاهرين المسالمين المؤيدين للديمقراطية، ما أدى في النهاية إلى إشعال حرب أهلية وتدخلات أجنبية ضمنت في النهاية بقاء الأسد.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح الملايين من البلاد وتحويلهم إلى لاجئين.

شبيح الأسد العراقي
شبيح الأسد العراقي

محاكمة سوريين في أوروبا

وفي السنوات الأخيرة، تمت محاكمة عدد من السوريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوروبا.

وفي العام الماضي، حُكم على مسؤول أمني كبير سابق في الحكومة السورية بالسجن مدى الحياة في ألمانيا، بتهمة الإشراف على عشرات جرائم القتل في منشأة استجواب بالقرب من بداية الحرب.

المصدرSCM، رصد وتحرير وطن

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