مريم حسين مع حبيبتها الحسناء في تركيا.. تعري وخمور وسهرة صاخبة (شاهد)

- Advertisement -

وطن- غادرت الفنانة المغربية مريم حسين، إسبانيا متوجهة إلى تركيا، لتستكمل رحلاتها المليئة بالجرأة والتعري.

ونشرت مريم حسين صوراً جديدة لها برفقة فتاة غامضة تشبهها، معقبة عليها: “مع طفلتي”.

أكثر تعرياً

وارتدت مريم كما يظهر من الصور فستاناً أسوداً وذهبياً بفتحة صدر واسعة.

بينما ارتدت الشابة الغامضة، فستان أوف شولدر ملون، وكانت أكثر تعرياً من مريم حسين.

وتنبه المتابعون لكأس الكحول الذي كان أمام مريم حسين في أحد مقاهي تركيا، وسط تساؤلات حول هوية الفتاة التي معها.

وخمن البعض أن تكون شقيقتها لشدة الشبه بينهما، بينما شكك آخرون أنها حبيبتها بسبب تعليق الفنانة المغربية.

- Advertisement -

العلم المغربي

هذا واتهم البعض مريم حسين بإهانة العلم المغربي، حين ظهرت بملابس فاضحة بجانبه.

وظهرت مريم حسين وهي على القارب ترتدي حمالة صدر فقط باللون البرتقالي، مع بنطلون أخضر واسع وشفاف.

وكانت ابنة مريم حسين الأميرة ترافقها في الرحلة، مرتدية بكيني وخلفهما علم المغرب، ما اعتبره البعض إساءة له بهذا الظهور الفاضح بجانبه.