الأربعاء, أغسطس 23, 2023
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حياتنا

قمر اللبنانية قبل العمرة وبعدها .. حجاب ثم تعري وجرأة! (شاهد)

الفنانة اللبنانية الشهيرة تثير الجدل بصور مثيرة بعدما ظهرت بالحجاب في العمرة!

كتب أنس السالم
قمر اللبنانية بعد العمرة
قمر اللبنانية قبل وبعد العمرة
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وطن – عادت الفنانة اللبنانية قمر للتعري وإثارة الجدل مجدداً بإطلالاتها الجريئة، بعد أن أدّت قبل أيامٍ قليلة مناسك العمرة في الحرم المكي.

ونشرت قمر عبر خاصية “الستوري” على حسابها الخاص على انستغرام”، صوراً وهي تلتقط “سيلفي” بفستان قصير أسود اللون، وضيق، أبرز منحنيات جسدها المثير.

قمر
قمر

تأتي هذه الإطلالة الجريئة بعدما شاركت قمر اللبنانية مجموعة صور وفيديوهات عبر خاصية الستوري على انستغرام، وهي ترتدي حجاباً أبيضاً أمام الكعبة.

 

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Amar‎‏ (@‏‎singeramar‎‏)‎‏

وأدت قمر اللبنانية مناسك العمرة في ثاني زيارة علنية لها إلى السعودية.

وخطفت المغنية الاستعراضية اللبنانية الأنظار بملابس الإحرام، بدون أي مساحيق تجميل، معلقةً: “الحمدلله”.

كما كتبت قمر الطلب الذي دعت الله أن يحققه لها قائلة “اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا”، وهو بداية دعاء دخول مكة المكرمة.

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وسبق أن زارت قمر السعودية العام الماضي، وظهرت بحجاب كامل في الرياض.

المصدررصد وطن - انستغرام

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