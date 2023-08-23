الأربعاء, أغسطس 23, 2023
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فهد العتيبي.. تفاعل واسع مع بادرة إنسانية لشاب كويتي لامست القلوب (فيديو)

تقرير أممي صدر قبل أشهر كان قد أفاد بأن معدلات الفقر في الكويت تقل عن 2%

كتب سالم حنفي
فهد العتيبي.. تفاعل واسع مع بادرة إنسانية لشاب كويتي لامست القلوب (فيديو)
بادرة إنسانية نفذها المواطن الكويتي فهد العتيبي
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وطن- أثير تفاعلٌ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بادرة إنسانية نفذها المواطن الكويتي فهد العتيبي، لمساعدة المحتاجين.

وأظهر مقطع فيديو، المواطن العتيبي وهو يضع المشروبات البادرة والساخنة والمأكولات الخفيفة لعابري السبيل من المحتاجين يومياً في منطقة النسيم في الجهراء.

وينفذ الشاب هذه البادرة، على مدار أيام السنة، ويُقدم المشروبات والمأكولات مجانا.

تفاعل واسع

وحظيت بادرة الشاب الكويتي، بتفاعل إيجابي واسع من قِبل الكثير من النشطاء الذين ثمنوا ما يفعله العتيبي.

وقال الإعلامي مشاري العنزي: “ونعم أبوساير مو غريبة عليه.. كرم ودين وأخلاق ومرجلة.. يصدق فيه قول الشاعر تراه إذا ما جئته متهللا. كأنك معطيه الذي أنت سائله. ولو لم يكن في كفه غير نفسه. لجاد بها فليتق الله سائله”.

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وكتب الناشط صالح العازمي: “الله يجزاه خير بادرة طيبة.. غالباً اللي مواقع بيوتهم مطلة للشارع العام ويسوون مثل هذه البادرة للعمال يكسبون دعاء كل شخص يمر”.

وتفاعل الناشط العنزي: “الله يجزاه خير ويبارك له في حلاله”.

وغرد الناشط حمد بن أحمد الرميحي: “الله يجزاه الخير”.

الفقر في الكويت

يُشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا” كانت قد أكّدت في تقرير سابق، أنّ هناك 3.3 مليون شخص من مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي يعيشون في فقر.

وقال التقرير الأممي الذي صدر شهر مايو / أيار الماضي، إن معدلات الفقر في الكويت تقل عن 2%، وهي النسبة نفسها المُسجلة في كلٍ من الإمارات وقطر.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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