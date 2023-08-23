الأربعاء, أغسطس 23, 2023
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رياضة

صفقة الهلال السعودي مع حسان تمبكتي مهددٌ بالإلغاء لهذا السبب

أعضاء الشرف بنادي الشباب السعودي رفضوا انتقال اللاعب حسان تمبكتي إلى نادي الهلال

كتب فارس أبو شيحة
السعودي حسان تمبكتي
حسان تمبكتي لاعب الهلال السعودي
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وطن- على الرغم من إعلان نادي الهلال تعاقد مع النجم السعودي حسان تمبكتي 24 عاماً، القادم من صفوف الشباب السعودي، بصفقة قياسية على مستوى اللاعبين السعوديين، إلا أن الصفقة بين الناديين مهددٌ بالإلغاء والفشل.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية، بأن أعضاء الشرف بنادي الشباب السعودي أكدوا رفضهم لقرار الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة على انتقال اللاعب حسان تمبكتي إلى الهلال السعودي، إلا أن رئيس مجلس إدارة خالد الثنيان هو من وافق على تلك الصفقة.

صفقة الهلال السعودي مع حسان تمبكتي

من جهته، قال المستشار القانوني والخبير الرياضي أحمد الأمير، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، بشأن إمكانية تدخل لجنة الاحتراف السعودية بشأن صفقة حسان تمبكتي مع الهلال السعودي.

وأردف السعودي الأمير، ” اشتراطات صحة أي عقد هو تواجد الأطراف المعتمدة والمخولة بذلك، حسب نص المادة 24/1/ح وفق لوائح الاحتراف”.

كما وتابع حديثه، “طالما اللاعب وقع بنفسه فلا خلاف على صحة توقيعه، ولكن فيما يخص النادي، فإن المخول بالتوقيع من وزارة الرياضة. حسب اللوائح الأساسية للأندية الرياضية هو الرئيس التنفيذي وليس رئيس مجلس إدارة النادي”.

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واستكمل، ” أحقية رئيس مجلس إدارة النادي في التوقيع يكون بشرطين. هو التفويض من الرئيس التنفيذي أو سحب صلاحية التوقيع من الرئيس التنفيذي، بموجب محضر معتمد من مجلس الإدارة والمصادقة عليه من قبل وزارة الرياضة السعودية”.

وختم الخبير الرياضي الأمير، ” في حال عدم توفر الشرطين، سيكون من حق مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، طلب تدخل لجنة الاحتراف بشأن عدم  اعتماد عقد تمبكتي مع الهلال السعودي“.

حسان تمبكتي لاعب الهلال السعودي
اللاعب حسان تمبكتي

مباراة الهلال السعودي القادمة

وفي سياق آخر، تعثر فريق الهلال السعودي في المباراة الماضية. أمام الفيحاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، في منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي روشن.

كما وسيلتقي الهلال في المباراة القادمة. أمام الرائد، الخميس، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

يذكر بأن الهلال يحتل المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي. برصيد 4 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر اتحاد جدة حامل اللقب برصيد 6 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + أحمد الأمير منصة X

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