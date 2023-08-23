شمس الكويتية تعتزل التمثيل بسبب خالد يوسف.. لم تحتمل ما كان يحدث في الكرافان لساعات!

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وطن- أكدت الفنانة شمس الكويتية، أنها ستعتزل التمثيل بعد تجربتها الأخيرة مع المخرج المصري خالد يوسف.

وقال شمس الكويتية في تصريح لصحيفة “صدى البلد”، إنها ترغب في التركيز على الغناء فقط، والابتعاد عن التمثيل بعد مسلسل “سره الباتع”.

لا أحتمله

وأوضحت شمس الكويتية أسباب اعتزالها التمثيل. وقالت: “أحب الحرية والانطلاق، والتمثيل يحتاج إلى الجلوس لساعات طويلة داخل الكرافان، وانتظار مواعيد التصوير وهو أمر لا أحتمله.”

وأشارت الفنانة الكويتية إلى أنها خاضت تجربة التمثيل في مسلسل “سره الباتع”، بعد إلحاح من المخرج خالد يوسف.

وكشفت شمس أنها حاولت تأجيل التصوير وتقليل مساحة الدور قدر الإمكان، وهذا سبب تأخرها في الظهور بالمسلسل.

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فضيحة خالد يوسف

ووقع اختيار “يوسف” على شمس لأداء دور بمسلسله الذي يعدّه للموسم الرمضاني المقبل، بعد اعتذار العديد من الفنانات عن العمل معه. وخاصة الفنانات المصريات، خوفاً من ارتباط أسمائهن به بعد فضيحته الجنسية الأخيرة مع منى فاروق وشيما الحاج.