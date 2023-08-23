الأربعاء, أغسطس 23, 2023
الرئيسيةالهدهد"شاطئ العراة في السعودية".. نرمين عادل تفضح ابن سلمان ومستشاره المقرب (فيديو)
الهدهد

“شاطئ العراة في السعودية”.. نرمين عادل تفضح ابن سلمان ومستشاره المقرب (فيديو)

الناشطة المصرية المعارضة وجّهت تهماً خطيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبرزها قتله عمّه عن طريق خاتم مسموم خلال مأدبة عشاء جمعت كلاهما

كتب شيراز ماضي
شاطئ العراة في السعودية
- Advertisement -

وطن- زعمت المعارضة المصرية المعروفة “نرمين عادل” أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد “سمح لـ حاخام يهودي بإمامة الناس في يوم الجمعة من أجل نشر السلام” على حدّ قولها.

واتهمت الناشطة المصرية على مواقع التواصل، المقيمة في كندا، أنّ ولي العهد السعودي بـ “قتل عمّه عن طريق خاتم مسموم عندما صافحه في إحدى المناسبات التي أعد خلالها الأمير مأدبة لهما، وفي الأثناء تناول (عمه) السمّ عن طريق الأكل ما أدّى لوفاته”.

واصلت المعارضة المصرية هجومها على ولي العهد السعودي، واتهمته في مقطع فيديو متداول بـ “قتل عبد العزيز الفخم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز (والده)، لأنه كان على علم بحادثة تسميم عمّه”.

المصرية نرمين عادل
المصرية نرمين عادل

نرمين عادل، تحدّثت في ذات المقطع عن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وزعمت أنه “استحدث شاطئاً للعراة في السعودية”، على حدّ زعمها.

وشهدت المملكة العربية السعودية، تحولات غير مسبوقة على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية، منذ صعود محمد بن سلمان، لسدة الحكم في السعودية، عقب انقلاب ناعم نفذه ضد ابن عمه الأمير محمد بن نايف.

- Advertisement -

واستحدث ابن سلمان – الحاكم الفعلي للمملكة – هيئة الترفيه وأسند إدارتها لمستشاره المقرب تركي آل الشيخ، الذي استقدم نجوم الفن والمجتمع والفرق الراقصة إلى السعودية وأنفق عليها ببذخ، وظهرت مشاهد مستحدثة على المجتمع السعودي من اختلاط ورقص وعري، كانت من التابوهات المحرمة قديما.

واتهمت منظمات حقوقية أن مثل هذه الحفلات ومزاعم الانفتاح وتحرير المرأة، يستخدمها محمد بن سلمان، للتغطية على سجله الحقوقي القمعي، ولغسل صورته الدموية، خاصة بعد فضيحة اغتيال النظام السعودي، للكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، عام 2018، الجريمة البشعة التي لا زالت تلاحق ابن سلمان، حتى الآن وتؤرقه.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

خليجي فتش حقيبة عاملتهم المنزلية قبل سفرها فكانت الصدمة الكبرى

حياتنا

تنافس جورجينا في التعري.. حرارة السعودية تؤرق حبيبة نيمار (فيديو)

الهدهد

السبب الحقيقي لإقدام محمد بن سلمان على اعتقال والدته لسنوات.. يكشفه مغرد شهير

الهدهد

عواصف مكة المكرمة.. تطاير حواجز الحرم ومعتمرون كادت تفتك بهم الرياح (لقطات مرعبة)

تقارير

أزمة تزيد من أوجاع السيسي .. هل أبلغت السعودية عن طائرة الكنز المصرية؟

فيديو

ليس فوتوشوب.. خليجي اصطحب أسدا لمغسلة سيارات وأنعشه بدش بارد

رياضة

راتب محمد صلاح في الاتحاد السعودي بعد تأكيد صحيفة الكأس للصفقة

الهدهد

في لمح البصر بعد العمرة.. أردنية تفقد زوجها وكل أبنائها في حادث بشع بالسعودية

الهدهد

سعودية تقوم بحركات إباحية وتستعرض بمؤخرتها في موسم “الجيمرز” (فيديو)

فيديو

يظهر ويختفي سريعا.. مخلوق غريب يشبه الإنسان يثير الرعب في غابات أمريكا (فيديو)

فيديو

سعودي يرمي الأموال على عروسه المصرية والمعازيم يتدافعون لالتقاطها

الهدهد

خطير.. مخطط محمد بن سلمان للاستيلاء على مساحة شاسعة من أراضي السعودية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جمال ساحر.. صور لافتة لسارة أمبوسعيدية وتفاعل واسع مع ملكة جمال الخليج

الشعور بالوحدة في مرحلة البلوغ وعلاقتها مع شيخوخة الدماغ المتسارعة

حزين ويائس ومشهد مؤثر.. معاناة فيل صغير فقد خرطومه في حالة نادرة

وفاة “فتاة القمر” تفجع المغاربة.. من هي فاطمة الزهراء الغزاوي وسبب مرضها النادر؟

خليجي فتش حقيبة عاملتهم المنزلية قبل سفرها فكانت الصدمة الكبرى

كم تبقى المخدرات بأعضاء الجسم؟

ظهور للا سلمى في طنجة بحراسة مشددة ومحمد السادس يُراقب من القصر.. ما القصة؟

تنافس جورجينا في التعري.. حرارة السعودية تؤرق حبيبة نيمار (فيديو)

أحمد الطنطاوي يفضح “غباء” السيسي ونظامه في أجرأ تصريحات له

7 علامات تدلّ على أنك شخص يتمتع بصحة عقلية جيّدة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC