الأربعاء, أغسطس 23, 2023
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دنيا بطمة مع راقصة شبه عارية للترويج لحفلها القادم (فيديو)

أحيت دنيا بطمة حفلاً صاخباً برقصة مثيرة ركزت بها على هز أردافها رغم ملابسها المحتشمة

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة مع راقصة شبه عارية للترويج لحفلها القادم (فيديو)
دنيا بطمة
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وطن– استعانت الفنانة المغربية دنيا بطمة، بفرقة استعراضية نسائية، بملابس جريئة، من ضمنهن راقصة شبه عارية.

كان ذلك ضمن فيديو تسويقي لأمسية شعبية مغربية، في أحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء.

بدلة رقص شبه عارية

وظهر بالفيديو الذي نشرته صفحة الفندق، وأعادت دنيا بطمة نشره، راقصة ترتدي بدلة رقص شبه عارية باللون الأبيض اللامع.

وكانت هناك فرقة كاملة من الراقصات بنفس البدلة، ما جعل جمهور دنيا بطمة يعبر عن استياءه، مؤكدين أنها تمتلك صوتاً وحضوراً، ليس بحاجة إلى التعزيز بفرقة استعراضية.

رقصة المؤخرة

في سياق آخر، أحيت دنيا بطمة حفلاً صاخباً برقصة مثيرة ركزت بها على هز أردافها.

وعلى الرغم من أن الفنانة المغربية كانت ترتدي قفطاناً محتشماً، إلا أن هز مؤخرتها به، جعل البعض يتهمها باللجوء إلى الإثارة بأي طريقة.

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حبيب دنيا الجديد

هذا وقد تداولت حسابات فنية، صورة لدنيا بطمة مع شاب في وسط البحر على “سكاي جيت”، دون كشف ملامحه.

دنيا بطمة
صورة لدنيا مع شاب غامض تثير الشكوك

وأثارت الصور شكوكاً حول ارتباط النجمة من جديد، بعد طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك.

لكن دنيا بطمة لم تعلق على الأمر، سواء بالنفي أو الإيجاب.

المصدررصد ومتابعة وطن

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