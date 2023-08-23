خليجي فتش حقيبة عاملتهم المنزلية قبل سفرها فكانت الصدمة الكبرى

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لواقعة جديدة من جرائم الخادمات، شهدها أحد البيوت السعودية، حيث وثَّق مواطن لحظة اكتشافه سرقة خادمته له بعد تفتيش حقيبة كانت تنوي أخذها معها إلى بلادها دون الكشف عن اسمها أو جنسيتها.

وظهر الشاب الذي يدعى “عزيز”، وهو يجلس بجانب حقيبة ويفتحها قائلاً: “كان المفترض أن تسافر هذه الحقيبة مع العاملة ولكن شاءت الأقدار أن نكشف ما بداخلها.”

تفتيش حقيبة الخادمة قبل سفرها.. وصدمة

وعرض الشاب بعض الثياب داخل الحقيبة، ويسمع صوت شاب آخر وهو يقول أن “هذه الملابس مجرد مقبلات”، واكتشف أن جاكيته من ضمن الثياب التي اصطحبتها العاملة وأمسك بكيس بلاستيكي وقال “إنه الكارثة” بسبب ما يحويه بداخله.

عزيز يتحدث عن صدمتهم عندما قاموا بتفتيش شنطة عاملتهم المنزلية😰! pic.twitter.com/E6gFUjdOTi — CHARMING (@Charming24N) August 23, 2023

وأوضح أن ما يحتويه الكيس هي أموال بقيمة حوالي 20 ألف ريال، وتابع “عدا هذا الكيس هناك ستة آلاف ريال كاش تم سرقتها بشكل مفرق.”

وأضاف أنه كان يعتقد أن الأموال التي يفقدها هي مجرد نسيان ولكن تبين أن هناك كما قال ساخرا: “خلية نائمة”.

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كما عرض داخل الحقيفة التي فتشها جهاز آيفون وضعت الخادمة فوقه “كفر” قديم لابعاد الشبهة عنها، وآيفون “لأبو معيجل” وهو ضيف كان بزيارة العائلة ونسيه ليتم فقدانه فيما بعد.

وتابع أنهم قاموا بالبحث عنه في كل مكان بالمنزل دون جدوى، والغريب أن الخادمة السارقة كانت تبحث معهم عنه.

وظهرت العديد من شواحن الجوالات والسماعات، كما عثر في حقيبة العاملة المنزلية على زجاجة عطر وساعات يد، “وتعليقة تذكارية” من مدينة شفشاون بالمغرب، اشتراها أحد أفراد العائلة.

العمالة المنزلية في السعودية

وتستعين الكثير من العائلات السعودية بعاملات منزلية، للقيام بأعمال المنزل، في وقت تسن السلطات قوانين منظمة لذلك.

وتعد الفلبين وأندونيسيا وأثيوبيا والهند وبنغلادش ونبيال وباكستان، من أهم الدول المصدرة للعمالة المنزلية إلى السعودية.

وبحسب إحصائيات رسمية بلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية نحو 3.64 مليون عامل بنهاية الربع الأول للعام الجاري 2023، وذلك بعد أن شهدت السوق دخول 39422 عاملا منزليا خلال ثلاثة أشهر.

ووفقا لتقرير حكومي نشرته صحيفة “الاقتصادية” يقدر عدد الخدم وعمال تنظيف المنازل في السعودية نحو 1.75 مليون خادمة وعاملة تنظيف منزلي.