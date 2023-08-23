الأربعاء, أغسطس 23, 2023
الرئيسيةالهدهدخليجي فتش حقيبة عاملتهم المنزلية قبل سفرها فكانت الصدمة الكبرى
الهدهد

خليجي فتش حقيبة عاملتهم المنزلية قبل سفرها فكانت الصدمة الكبرى

وثَّق المواطن لحظة اكتشافه سرقة خادمته له بعد تفتيش حقيبة كانت تنوي أخذها معها إلى بلادها دون الكشف عن اسمها أو جنسيتها

كتب خالد الأحمد
خليجي فتش حقيبة عاملتهم المنزلية قبل سفرها فكانت الصدمة الكبرى
خليجي فتش حقيبة عاملتهم المنزلية
- Advertisement -

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لواقعة جديدة من جرائم الخادمات، شهدها أحد البيوت السعودية، حيث وثَّق مواطن لحظة اكتشافه سرقة خادمته له بعد تفتيش حقيبة كانت تنوي أخذها معها إلى بلادها دون الكشف عن اسمها أو جنسيتها.

وظهر الشاب الذي يدعى “عزيز”، وهو يجلس بجانب حقيبة ويفتحها قائلاً: “كان المفترض أن تسافر هذه الحقيبة مع العاملة ولكن شاءت الأقدار أن نكشف ما بداخلها.”

تفتيش حقيبة الخادمة قبل سفرها.. وصدمة

وعرض الشاب بعض الثياب داخل الحقيبة، ويسمع صوت شاب آخر وهو يقول أن “هذه الملابس مجرد مقبلات”، واكتشف أن جاكيته من ضمن الثياب التي اصطحبتها العاملة وأمسك بكيس بلاستيكي وقال “إنه الكارثة” بسبب ما يحويه بداخله.

وأوضح أن ما يحتويه الكيس هي أموال بقيمة حوالي 20 ألف ريال، وتابع “عدا هذا الكيس هناك ستة آلاف ريال كاش تم سرقتها بشكل مفرق.”

وأضاف أنه كان يعتقد أن الأموال التي يفقدها هي مجرد نسيان ولكن تبين أن هناك كما قال ساخرا: “خلية نائمة”.

- Advertisement -

كما عرض داخل الحقيفة التي فتشها جهاز آيفون وضعت الخادمة فوقه “كفر” قديم لابعاد الشبهة عنها، وآيفون “لأبو معيجل” وهو ضيف كان بزيارة العائلة ونسيه ليتم فقدانه فيما بعد.

وتابع أنهم قاموا بالبحث عنه في كل مكان بالمنزل دون جدوى، والغريب أن الخادمة السارقة كانت تبحث معهم عنه.

وظهرت العديد من شواحن الجوالات والسماعات، كما عثر في حقيبة العاملة المنزلية على زجاجة عطر وساعات يد، “وتعليقة تذكارية” من مدينة شفشاون بالمغرب، اشتراها أحد أفراد العائلة.

سرقة خادمة لمواطن سعودي
سرقة خادمة لمواطن سعودي

العمالة المنزلية في السعودية

وتستعين الكثير من العائلات السعودية بعاملات منزلية، للقيام بأعمال المنزل، في وقت تسن السلطات قوانين منظمة لذلك.

وتعد الفلبين وأندونيسيا وأثيوبيا والهند وبنغلادش ونبيال وباكستان، من أهم الدول المصدرة للعمالة المنزلية إلى السعودية.

وبحسب إحصائيات رسمية بلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية نحو 3.64 مليون عامل بنهاية الربع الأول للعام الجاري 2023، وذلك بعد أن شهدت السوق دخول 39422 عاملا منزليا خلال ثلاثة أشهر.

ووفقا لتقرير حكومي نشرته صحيفة “الاقتصادية” يقدر عدد الخدم وعمال تنظيف المنازل في السعودية نحو 1.75 مليون خادمة وعاملة تنظيف منزلي.

المصدرتويتر، صحيفة الاقتصادية، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

ظهور للا سلمى في طنجة بحراسة مشددة ومحمد السادس يُراقب من القصر.. ما القصة؟

حياتنا

تنافس جورجينا في التعري.. حرارة السعودية تؤرق حبيبة نيمار (فيديو)

حياتنا

مريم حسين مع حبيبتها الحسناء في تركيا.. تعري وخمور وسهرة صاخبة (شاهد)

الهدهد

السبب الحقيقي لإقدام محمد بن سلمان على اعتقال والدته لسنوات.. يكشفه مغرد شهير

الهدهد

عواصف مكة المكرمة.. تطاير حواجز الحرم ومعتمرون كادت تفتك بهم الرياح (لقطات مرعبة)

تقارير

أزمة تزيد من أوجاع السيسي .. هل أبلغت السعودية عن طائرة الكنز المصرية؟

فيديو

ليس فوتوشوب.. خليجي اصطحب أسدا لمغسلة سيارات وأنعشه بدش بارد

رياضة

راتب محمد صلاح في الاتحاد السعودي بعد تأكيد صحيفة الكأس للصفقة

الهدهد

في لمح البصر بعد العمرة.. أردنية تفقد زوجها وكل أبنائها في حادث بشع بالسعودية

الهدهد

سعودية تقوم بحركات إباحية وتستعرض بمؤخرتها في موسم “الجيمرز” (فيديو)

الهدهد

“منصة محمد السادس للحديث” تحذف أحاديث نبوية وتثير جدلا.. ما علاقة التطبيع؟

فيديو

سعودي يرمي الأموال على عروسه المصرية والمعازيم يتدافعون لالتقاطها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كم تبقى المخدرات بأعضاء الجسم؟

ظهور للا سلمى في طنجة بحراسة مشددة ومحمد السادس يُراقب من القصر.. ما القصة؟

تنافس جورجينا في التعري.. حرارة السعودية تؤرق حبيبة نيمار (فيديو)

أحمد الطنطاوي يفضح “غباء” السيسي ونظامه في أجرأ تصريحات له

7 علامات تدلّ على أنك شخص يتمتع بصحة عقلية جيّدة

لينا خالد تواصل إثارة الجدل بإطلالاتها المثيرة من صلالة (فيديو)

كيندال جينر عارية تماماً فوق حصان (شاهد)

رسالة بـِ”البارود” من المقاومة لـ”إسرائيل” إن نفذت أيّ اغتيال .. مختلف الجبهات ستشتعل

مريم حسين مع حبيبتها الحسناء في تركيا.. تعري وخمور وسهرة صاخبة (شاهد)

السوريون الأكثر استهدافا.. “أسلحة” تستخدمها تركيا لتقليص أعداد المهاجرين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC