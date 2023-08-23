جمال ساحر.. صور لافتة لسارة أمبوسعيدية وتفاعل واسع مع ملكة جمال الخليج

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وطن- لفتت الإعلامية العمانية “سارة أمبوسعيدية “ساروليتا” التي فازت مؤخرا بلقب (ملكة جمال الخليج) الأنظار لها، بعد اختيارها ضمن 11 امرأة فقط من حول العالم لتمثل الخليج في المسابقة العالمية “Mrs Universal Empire”.

ونجحت “سارة أمبوسعيدية” في دخول قلوب جزء كبير من العمانيين بإطلالاتها الساحرة والأنيقة، طيلة سنوات من عملها في المجال الاعلامي.

وبعد تلقيها دعوة شخصية من الشركة البريطانية العالمية المنظمة، نجحت “ساروليتا” في اجتياز معايير الاختيار ليقع عليها الاختيار مُمثلة لكل دول الخليج وتكون “ملكة جمال الخليج”.

وفي أحدث ظهور عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي في إنستغرام، شاركت “سارة” سعادتها الغامرة مع متابعيها باللقب الخليجي والمرحلة التي بلغتها على مستوى العالم.

و”سارة أمبوسعيدية”، رائدة أعمال وخبيرة تجميل عمانية، كما أنها صاحبة شركة “ساروليتا”، وهي مذيعة ومعدة برامج تلفزيونية وإذاعية.