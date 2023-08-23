تقرير يكشف عن موعد الاستحواذ القطري على نادي مانشستر يونايتد

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وطن- كشفت صحيفة بريطانية، عن موعد الاستحواذ القطري على نادي مانشستر يونايتد بشكل رسمي، بعد عرضه للبيع من قبل ملاكه.

وأكدت صحيفة (The Sun) البريطانية، الأربعاء، بأن الإعلان الرسمي لاستحواذ قطر على نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) خلال شهر أكتوبر المقبل.

الاستحواذ القطري على مانشستر يونايتد

وكانت ذات الصحيفة قد نشرت تقريرا في وقت سابق، قالت فيه بأن العرض الذي تقدم به الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، تفوق على عرض شركة إينيوس التابعة للملياردير البريطاني سير جيم راتكليف، من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي حول سعر صفقة بيع كامل أسهم نادي مانشستر يونايتد للشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني، مقابل 6 مليارات جنيه إسترليني (7.6 مليارات دولار)، وفق صحيفة "ذا صن" التفاصيل: https://t.co/sIu63oz3kk#الشرق_رياضة#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/FmD5mhx8cP — اقتصاد الشرق رياضة (@AsharqBSP) August 23, 2023

وتابعت، ” المفاوضات بين الجانب القطري وعائلة غلايزر الأمريكية المالكة لنادي مانشستر يونايتد، قد امتدت لنحو 7 شهور، انتهت بتقديم الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني، عرضاً من أجل شراء النادي بنسبة 100% من أسهم النادي”.

كما وأشارت بأن العرض القطري للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بلغ نحو 5 مليارات جنيه إسترليني بريطاني.

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العرض القطري الأقرب لشراء نادي مانشستر يونايتد

وبينت، بأن شركة إينيوس كانت هي الأقرب لشراء نادي مانشستر يونايتد في وقت سابق، لكن العرض الذي تقدمت به هو الاستحواذ بنسبة 60% من أسهم النادي الإنجليزي، وهو ما سيجعل عائلة غلايزر تبقى في النادي. الأمر الذي ترفضه جماهير النادي.

اتفاق مبدئي بين ملاك مانشستر يونايتد و الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني على شراء النادي 🤝 وفقًا لصحيفة "ذا صن" سيتم البيع مقابل 7.6 مليار دولار 💰 النادي الأكثر تتويجًا في إنجلترا سيبدأ عهد جديد 🔴 pic.twitter.com/2CcvRlcX0Q — GOAL Arabia (@GoalAR) August 23, 2023

وكانت عائلة غلايزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد، قد قررت بيع النادي. بشكل نهائي مع بداية العام المنصرم، إلا أنها تأخرت في حسم قرارها بشأن البيع والإعلان عن هوية المالك الجديد، نتيجة العروض الغير المرضية لها. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.

يذكر بأن فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز ال12 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 3 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر برايتون برصيد 6 نقاط حتى يومنا هذا.