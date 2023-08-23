الأربعاء, أغسطس 23, 2023
الرئيسيةالهدهدبدم بارد ... لبناني يطلق النار على زوجته أمام طفلهما وغموض يلفّ...
الهدهد

بدم بارد … لبناني يطلق النار على زوجته أمام طفلهما وغموض يلفّ مكان تواجده

أقدم الجاني على إطلاق النار على زوجته أمام طفلهما في التبانة طرابلس، فأصابها في قدمها ليتم نقلها إلى المستشفى الحكومي لتلقي العلاج

كتب خالد الأحمد
بدم بارد ... لبناني يطلق النار على زوجته أمام طفلهما وغموض ليفّ مكان تواجده
لبناني يطلق النار على زوجته
- Advertisement -

وطن- بعد أيام قليلة من حادثة قتل شاب على يد آخر في حفل زفاف شقيقته، أقدم مواطن لبناني على إطلاق النار من مسدس كان بحوزته، على زوجته أمام طفلتها في منطقة التبانة- طرابلس، شمال البلاد.

وهي الواقعة التي هزت المجتمع اللبناني خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أقدم المدعو «ع.ز» على إطلاق النار على زوجته أمام طفلهما في التبانة طرابلس، فأصابها في قدمها ليتم نقلها إلى المستشفى الحكومي لتلقي العلاج.

وبينما أفادت منافذ إعلامية أن الجاني فرّ بعد فعلته الى جهة مجهولة، أوضحت أخرى بأن سبب الجريمة يعود لخلافات عائلية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه امرأة ترتدي ثياباً سوداء وهي تحمل طفلاً في محطة وقود، فيما بدا شخصان يحاولان أذيتها.

وبدت المرأة في مشهد لاحق وهي تفر ملقية بطفلها على الأرض فيما لاحقها أحد الشخصين وأطلق النار عليها، ثم لاذ بالفرار.

- Advertisement -

لبناني يطلق النار على زوجته
لبناني يطلق النار على زوجته

تصاعد العنف ضد المرأة في لبنان

تصاعدت وتيرة الجرائم بحق النساء في لبنان لا سيما في الآونة الأخيرة.

وأعلنت منظمة “كفى” الحقوقية المناهضة للعنف ضد المرأة، قبل أيام، أن البلاد شهدت 13 جريمة قتل للنساء خلال العام 2023 حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، إضافة الى 5 محاولات قتل و8 حالات قيل إنها انتحار.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث انهارت العملة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وأدت الأزمة أيضا شح البنزين إلى درجة كبيرة، وهو ما تسبب في ظهور ما يسميه اللبنانيون “طوابير الذل” أمام محطات الوقود، وعادة ما تؤدي إلى اندلاع شجارات.

المصدرتويتر، منظمة "كفى" الحقوقية، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

والدة الملكة رانيا تلفت الأنظار في أحدث ظهور وهذا ما فعلته بعفوية (فيديو)

الهدهد

“آكلة طفلها” في مصر تفاجئ القاضي بهذا الطلب أثناء جلسة محاكمتها (شاهد)

الهدهد

“ماتت قلوب السلطات”.. تفاصيل مروعة لاختطاف مركب مهاجرين انطلق من لبنان

حياتنا

لن تتخيلوا سعر ساعة “رولكس” التي ارتداها عمرو دياب في حفله بلبنان (صور)

الهدهد

عروس لبنانية تنهار يوم زفافها وسط الشارع.. أخو العريس قتل شقيقها لسبب تافه!

حياتنا

راغب علامة يتحسس جسد مايا دياب العاري ويراقصها في حفل خاص (فيديو)

الهدهد

مهرب لبناني يفتح خزائن أسرار عمليات تهريب المهاجرين ويفضح رشاوى أجهزة الأمن

الهدهد

نحرها أمام رضيعتها.. جزار مصري ذبح زوجته كما يذبح البهائم وتفاصيل صادمة!

حياتنا

فجر السعيد تتشمت في اللبنانيين وتتوعد “ما شفتوا شي لسة” (شاهد)

الهدهد

مقتل مغربي في تركيا على يد سائق تاكسي.. مشاهد قاسية وثّقتها كاميرات المراقبة

الهدهد

بعد “شخطة قلم” الكويت.. وزير الاقتصاد اللبناني يتوجّه لمصر بهذا التصريح الغريب

الهدهد

“أفسدتم إجازة بناتي”.. تصريح صادم من الدبيبة بأول تعليق على اشتباكات طرابلس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

خلال قمة بريكس.. هذا الحادث الغريب دفع رئيس الصين للوقوف في حيرة من أمره (فيديو)

البحرين.. مافعله مريض بسيارة إسعاف في أحد المشافي أشبه بأفلام هوليوود (شاهد)

تفحّمت ومات ركّابها.. هل قُتل زعيم فاغنر على متن طائرة خاصة قصفها الجيش الروسي؟

“شاطئ العراة في السعودية”.. نرمين عادل تفضح ابن سلمان ومستشاره المقرب (فيديو)

جمال ساحر.. صور لافتة لسارة أمبوسعيدية وتفاعل واسع مع ملكة جمال الخليج

الشعور بالوحدة في مرحلة البلوغ وعلاقتها مع شيخوخة الدماغ المتسارعة

حزين ويائس ومشهد مؤثر.. معاناة فيل صغير فقد خرطومه في حالة نادرة

وفاة “فتاة القمر” تفجع المغاربة.. من هي فاطمة الزهراء الغزاوي وسبب مرضها النادر؟

خليجي فتش حقيبة عاملتهم المنزلية قبل سفرها فكانت الصدمة الكبرى

كم تبقى المخدرات بأعضاء الجسم؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC