بدم بارد … لبناني يطلق النار على زوجته أمام طفلهما وغموض يلفّ مكان تواجده

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وطن- بعد أيام قليلة من حادثة قتل شاب على يد آخر في حفل زفاف شقيقته، أقدم مواطن لبناني على إطلاق النار من مسدس كان بحوزته، على زوجته أمام طفلتها في منطقة التبانة- طرابلس، شمال البلاد.

وهي الواقعة التي هزت المجتمع اللبناني خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أقدم المدعو «ع.ز» على إطلاق النار على زوجته أمام طفلهما في التبانة طرابلس، فأصابها في قدمها ليتم نقلها إلى المستشفى الحكومي لتلقي العلاج.

وبينما أفادت منافذ إعلامية أن الجاني فرّ بعد فعلته الى جهة مجهولة، أوضحت أخرى بأن سبب الجريمة يعود لخلافات عائلية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه امرأة ترتدي ثياباً سوداء وهي تحمل طفلاً في محطة وقود، فيما بدا شخصان يحاولان أذيتها.

وبدت المرأة في مشهد لاحق وهي تفر ملقية بطفلها على الأرض فيما لاحقها أحد الشخصين وأطلق النار عليها، ثم لاذ بالفرار.

في #طرابلس .. أطلق النار على زوجته أمام طفلهما pic.twitter.com/sqYDC8crYx — Sawt El Mada (@Sawtelmada) August 23, 2023

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تصاعد العنف ضد المرأة في لبنان

تصاعدت وتيرة الجرائم بحق النساء في لبنان لا سيما في الآونة الأخيرة.

وأعلنت منظمة “كفى” الحقوقية المناهضة للعنف ضد المرأة، قبل أيام، أن البلاد شهدت 13 جريمة قتل للنساء خلال العام 2023 حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، إضافة الى 5 محاولات قتل و8 حالات قيل إنها انتحار.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث انهارت العملة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وأدت الأزمة أيضا شح البنزين إلى درجة كبيرة، وهو ما تسبب في ظهور ما يسميه اللبنانيون “طوابير الذل” أمام محطات الوقود، وعادة ما تؤدي إلى اندلاع شجارات.