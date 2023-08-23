الأربعاء, أغسطس 23, 2023
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الشعور بالوحدة في مرحلة البلوغ وعلاقتها مع شيخوخة الدماغ المتسارعة

"كشفت دراسات حديثة عن وجود علاقة بين الوحدة في مرحلة البلوغ والشيخوخة المتسارعة للدماغ".

كتب معالي بن عمر
الوحدة والشيخوخة
الوحدة والشيخوخة
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وطن-تحتّم علينا الحياة أن نخوض تحديات وتجارب مختلفة تشكل وجودنا وهويتنا، ومن بين إحدى الجوانب التي تستحق اهتمامًا خاصًا؛ هي ظاهرة الشعور بالوحدة في مرحلة البلوغ وتأثيرها على شيخوخة الدماغ.

مع تقدمنا ​​في العمر، تتطلّب العلاقات الاجتماعية التواصل المستمرّ مع الأشخاص، إذ كشفت دراسة حديثة كيف يمكن أن ترتبط الوحدة بالشيخوخة المتسارعة للدماغ، وآلياتها الأساسية المحتملة وكيف يمكننا معالجة هذه المشكلة المتزايدة، بحسب ما نشرته مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية.

الشعور بالوحدة وعواقبه على صحة الدماغ

الشعور بالوحدة أكثر من مجرد أن يبقى الشخص منعزلاً عن الآخرين، إنه شعور بالانفصال الاجتماعي وعدم وجود علاقات مهمة في حياتنا. مع تقدمنا ​​في العمر، قد نجد تغييرات في هيكلنا الاجتماعي، حيث تقلّ التزامات العمل ويمكن أن تكون الروابط العائلية بعيدة. في هذا السيناريو، يمكن أن تتسلل الوحدة وتؤثر على صحتنا العقلية والعاطفية.

الشعور بالوحدة وعواقبه على صحة الدماغ
علاقة الوحدة بالشيخوخة المتسارعة

ولكن ماذا عن تأثيره على صحة الدماغ؟

كشفت الدراسات الأخيرة عن وجود علاقة بين الوحدة في مرحلة البلوغ والشيخوخة المتسارعة للدماغ، إذ وجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الوحدة على مر السنين من المرجح أن يظهروا علامات على شيخوخة الدماغ المبكرة مقارنة بأولئك الذين يحافظون على علاقات اجتماعية قوية. وتنعكس شيخوخة الدماغ المبكرة في التغييرات الهيكلية والوظيفية، مثل تقلّص حجم الدماغ وانخفاض الأداء المعرفي، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

الآليات الأساسية

يمكن أن تكون العلاقة بين الوحدة والشيخوخة الدماغية نتيجة لآليات مختلفة، من بينها الإجهاد المزمن. فلا شكّ أن دماغنا وأجسامنا مترابطان، ويمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن المرتبط بالوحدة إلى شلال من الاستجابات البيولوجية التي تؤثر سلبًا على الدماغ. يمكن أن يساهم الإفراز المستمر لهرمونات الإجهاد، مثل الكورتيزول، في تدهور خلايا الدماغ وتسريع الشيخوخة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الشعور بالوحدة أيضًا إلى نمط حياة غير صحي. وقد يرتبط الافتقار إلى التفاعل الاجتماعي بعدم وجود دوافع لرعاية الذات بشكل صحيح، ما  يؤدي إلى اتباع نظام غذائي غير صحي، وعدم ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى عادات النوم غير المنتظمة. هذه العوامل مجتمعة، يمكن أن تمارس ضغطًا إضافيًا على صحة الدماغ.

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كيفية تعزيز صحة الدماغ منذ سن مبكرة

من الواضح أن معالجة الشعور بالوحدة في مرحلة البلوغ أمر بالغ الأهمية ليس فقط لصحتنا العقلية والعاطفية، ولكن أيضًا للحفاظ على صحة دماغنا بمرور الوقت. فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكننا التفكير فيها:

1. زراعة الروابط الاجتماعية

لا شيء يمكن أن يحل محل أهمية العلاقات الإنسانية، حيث يمكن أن يوفر استثمار الوقت والطاقة في تنمية الصداقات والاتصالات العائلية شعورًا بالانتماء، ما يقلل من مشاعر الوحدة. كما يمكن أن يكون للمشاركة في الأنشطة الجماعية والانضمام إلى الأندية أو المجموعات ذات الصلة والبقاء على اتصال منتظم مع الأصدقاء والأحباء تأثير إيجابي على صحة الدماغ.

يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في محاربة الوحدة
الوحدة

2. تبني نهج صحي شامل

الرعاية الذاتية ضرورية: إن تبني نهج صحي شامل يعني رعاية العقل والجسد بشكل أكثر فعالية. فضلاً عن ذلك، إن إنشاء إجراءات بانتظام للتمارين الرياضية، وإعطاء الأولوية للنوم الكافي والحفاظ على نظام غذائي متوازن يمكن أن يساهم بشكل كبير في المحافظة على صحة الدماغ. عندما نشعر بالرضا جسديًا، من المرجح أن تكون الصحة العقلية جيّدة.

3. استكشاف فرص جديدة

الحياة هي سلسلة من الفرص والخبرات، إذ إن استكشاف الأنشطة والفرص الجديدة لا يمكن أن يثري حياتنا فحسب، ولكن أيضًا لمنحنا الفرصة لمقابلة أشخاص جدد وتوسيع دائرتنا الاجتماعية. يمكن أن يكون الإنخراط في الأحداث المجتمعية وسيلة ممتازة لكسر الروتينية والوحدة القتالية.

1. هل تؤثر الوحدة على كبار السن فقط؟

لا، يمكن للوحدة أن تؤثر على الناس من جميع الأعمار. ومع ذلك، مع تقدمنا ​​في العمر، والتغييرات في هياكلنا الاجتماعية، يمكن أن تصبح الوحدة أكثر شيوعًا وضوحًا.

2. هل يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في محاربة الوحدة؟

نعم، يمكن أن تكون التكنولوجيا أداة قيمة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، خاصة عندما تكون المسافات الجغرافية عقبة أمام ذلك. يمكن أن تساعد الشبكات الاجتماعية ومكالمات الفيديو وتطبيقات المراسلة في الحفاظ على تواصلك مع الآخرين.

3. ما هو الدور الذي تلعبه الجودة حول الكمية في العلاقات الاجتماعية؟

لا ريب أن جودة العلاقات الاجتماعية أمر أساسي؛ قد يكون وجود بعض العلاقات العميقة والمهمة أكثر فائدة من وجود العديد من الاتصالات السطحية. كما تعد جودة التفاعل والدعم العاطفي عناصر أساسية لمكافحة الوحدة. وباختصار، العزلة في مرحلة البلوغ قادرة على التأثير سلبا على صحة الدماغ، بحيث تساهم في تسريع عملية الشيخوخة. ومع ذلك، يبقى لدينا القدرة على مواجهة هذه الآثار.

العزلة الاجتماعية watanserb.com
العزلة الاجتماعية

وختامًا، إن تنمية الروابط الاجتماعية المهمة، والعناية بصحتنا الجسدية والعقلية، واحتضان تجارب جديدة، تعتبر خطوات أساسية لمكافحة الشعور بالوحدة وتعزيز عملية شيخوخة الدماغ بطريقة صحية. الحياة هي رحلة تستحق أن تُعاش بطريقة حيوية، ومواجهة الوحدة؛ هي أهم خطوة لتحقيق ذلك.

لذا تذكر  أنه كلما كنا محاطين بفرص لبناء علاقات بناءة، تكون هذه الروابط المفتاح للحفاظ على الدماغ.

المصدرلا فيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن

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