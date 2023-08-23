البحرين.. مافعله مريض بسيارة إسعاف في أحد المشافي أشبه بأفلام هوليوود (شاهد)

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وطن- في حادث طريف من نوعه وقع في البحرين، أقدم شخص على سرقة سيارة الإسعاف التابعة للمشفى الذي كان يعالج فيه مما أثار موجة من السخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقل ناشطون مقطع فيديو للحادثة التي وُصفت بـ “الطريفة” و التي تعيد إلى الأذهان سيناريو فيلم “سيارة الإسعاف” للمخرج “مايكل باي” الذي صور مواجهة درامية طويلة ومطاردات مشوقة مع رجال الشرطة لشخص قام بسرقة سيارة إسعاف في محاولة لسرقة بنك.

وفي تعليقها على الحادثة، قالت شرطة العاصمة البحرينية، اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابها في موقع إكس تويتر أنّها ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 23 عاماً إثر قيامه بسرقة سيارة إسعاف من المستشفى التي كان يتلقى العلاج فيها بواسطة جهاز تعقب وإبلاغ الشرطة. لافتة أنه “جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة”.

(شرطة العاصمة): القبض على شخص (23 عاما) اثر قيامه بسرقة سيارة اسعاف من المستشفى التي كان يتلقى العلاج فيها وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالته للنيابة العامة. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) August 22, 2023

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص داخل سيارة إسعاف أمام أحد المشافي وهو يقوم بإطلاق صوت وأضواء التنبيه ويفر هارباً بها وسط ضحكات الشخص الذي كان يصوره.

شرطة العاصمة بمملكة البحرين تلقي القبض على شخص إثر قيامه بسرقة سيارة اسعاف من المستشفى التي كان يتلقى العلاج فيها وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالته للنيابة العامة. pic.twitter.com/p994G7iXcX — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) August 23, 2023

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متأثر بألعاب الفيديو

وتباينت ردود وتعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الواقعة الطريفة وعلق مغرد باسم “غوست” ساخراً: “الله يهديه و يصلحه، متأثر بلعبة GTA”.

الله يهديه و يصلحه، متأثر بلعبه GTA pic.twitter.com/EE5i0Pu15V — G H O S T (@i_Ghost7) August 23, 2023

وعقّب “علي” أن القصة ينطبق عليها المثل القائل “اتق شر من أحسنت إليه” واستدرك: “يعالجونه ويسرق سيارتهم”.

وعلق آخر: “يمكن عنده بلاغ راح يساعد حد من المصابين”.

يمكن عنده بلاغ راح يساعد حد من المصابين — x (@BoGk40047251) August 23, 2023

السرقة في القانون البحريني

شدد قانون العقوبات البحريني عقوبة السرقة في البحرين في حال وقوعها تحت عدة ظروف كان من بينها الإكراه، ولم يحدد القانون صور الإكراه التي تحدث للمجني عليه وإن كان يحمل في معناه على أنه إكراه مادي.

وتنص المادة (376) من قانون العقوبات في البحرين على أنه تنفذ عقوبة السرقة في البحرين بالسجن إذا ثبت هدف الاستيلاء على الشيء أو الفرار به، وتصبح العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نتج عن الحادث جروح، وتكون العقوبة الإعدام أو المؤبد إذا مات الضحية نتيجة فعل في أثناء السرقة.

وبموجب المادة 377 يعاقب بالسجن على السرقة التي تحدث في الليل من أكثر من شخص مع حمل السلاح، وتطبق العقوبة نفسها على السرقة التي تقع ليلًا وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحًا.

أما من يسرق أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات التابعة للحكومة، يعاقب بالسجن 10 سنوات، وفقًا لما ورد في المادة (379).