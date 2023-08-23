الأربعاء, أغسطس 23, 2023
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“أسوأ من غوانتانامو”.. مخاوف من ترحيل معتقل في سجن إماراتي إلى روسيا

نجل المعتقل السابق في غوانتانامو والمحتجز حاليًا في أحد السجون الإماراتية طالب السلطات البريطانية بقبول طلب منح والده حق اللجوء

كتب خالد الأحمد
رافيل مينجازوف
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وطن- ناشد نجل معتقل سابق في غوانتانامو، محتجز حاليًا في أحد السجون الإماراتية، السلطات البريطانية لقبول طلب منح والده حق اللجوء، وسط مخاوف من إعادته إلى وطنه روسيا ، وهو القرار الذي يعتقد المحتجز أنه قد يؤدي إلى وفاته.

وطلب يوسف مينجازوف، نجل المعتقل السابق في غوانتانامو رافيل مينجازوف، من وزارة الداخلية البريطانية منح والده حق اللجوء والإقامة في البلد الذي يقيم فيه يوسف ووالدته حاليًا، بحسب موقع “ميدل إيست آي“.

وقالت الرسالة التي تم تسليمها إلى وزارة الداخلية البريطانية: “لقد عانى والدي أكثر من عقدين من السجن والتعذيب وسوء المعاملة، وانفصل عن عائلته لأكثر من عشرين عامًا. إنه رجل بريء. ويستحق فرصة أن يعيش حياته بحرية وأمان مع عائلته”.

وأضاف: “لا أستطيع أن أعبر عن الألم والمعاناة التي لا أزال أعانيها أنا وعائلتي نتيجة لهذا.. إن العجز الذي نشعر به لا يخففه إلا الأمل في أن يجتمع والدي معنا قريبًا في يوم من الأيام.”

وبعد إطلاق سراحه من غوانتانامو إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، تم احتجاز رافيل لاحقًا وسجن في الإمارات العربية المتحدة منذ ذلك الحين.

وآخر مرة تحدث فيها يوسف مع والده كانت قبل عامين، وبينما كانت السلطات الإماراتية تجري اتصالات شهرية مع يوسف لإطلاعه على وضع والده، بدأ يوسف يخشى أن تتفاقم حالة والده.

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وقال يوسف – عن آخر مرة تحدث فيها مع والده: “أتذكر فقط أنه كان متوترًا وقلقًا. لقد أجرينا مكالمة قصيرة جدًا، أقل من دقيقة”.

ومنذ احتجازه في الإمارات العربية المتحدة، تزايدت المخاوف أيضًا من إمكانية إعادته إلى روسيا.

وجاء في الرسالة المرسلة إلى وزارة الداخلية البريطانية: “خلال الفترة التي قضاها في غوانتانامو، زار والدي عملاء روس وهددوه بالسجن والتعذيب والموت”.

إدانة لنية إماراتية

وكانت الإمارات قد أعلنت مؤخراً، اعتزامها إعادة والد يوسف قسراً إلى روسيا، وقد أدان هذا القرار على نطاق واسع من قبل كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، حيث أكد خبراء الأمم المتحدة على أن الإعادة القسرية ستمثل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ عدم السماح بانتهاك حقوق الإنسان.

وحول ما يمكن أن يحدث إذا أُعيد والده إلى روسيا، قال يوسف: “أود أن أقول إنه سيُقتل. وهذا ما يحدث عادةً للأشخاص الآخرين الذين يُعادون إلى روسيا”.

وأشار يوسف إلى أنه سبق أن أرسل طلبًا مشابهًا للحصول على لجوء والده إلى وزارة الداخلية البريطانية في عام 2015، لكن الحكومة رفضت الاستئناف لأن رافيل كان لا يزال محتجزًا في غوانتانامو في ذلك الوقت.

راقصة باليه

وفي حين أن رافيل محتجز حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، والتي وصفها سابقًا بأنها “أسوأ من غوانتانامو“، إلا أنه يتعرض لتهديد وشيك بإعادته إلى روسيا.

وكان رافيل، الذي خدم في فرقة الباليه الرسمية التابعة لجيش الاتحاد السوفييتي آنذاك، قد هرب من روسيا في عام 2000 لتجنب الاضطهاد بسبب عقيدته الإسلامية وسافر إلى طاجيكستان.

لكن بعد أن مرض ابنه الرضيع، عادت زوجته وطفله إلى روسيا بينما سافر هو إلى أفغانستان وباكستان.

وقد اعتقلته الشرطة الباكستانية عام 2002 وباعته مقابل مكافأة أميركية، بحسب فريقه القانوني. وبعد إرساله إلى الموقع الأسود سيء السمعة في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، حيث تعرض للضرب والتعذيب، وصل إلى غوانتانامو في أكتوبر/تشرين الأول 2002. وأثناء وجوده هناك، كان يُعرف باسم “سعيد الروسي”.

المصدرميدل إيست آي ، ترجمة وتحرير وطن

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