الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
الرئيسيةتقاريريُعامله "كالكلب".. والدة مبابي الجزائرية تنفجر في وجه ناصر الخليفي
تقاريررياضة

يُعامله “كالكلب”.. والدة مبابي الجزائرية تنفجر في وجه ناصر الخليفي

مصير اللاعب الفرنسي كيليان مبابي خلال الموسم القادم لا يزال غير واضح وسط تخبط إدارة باريس سان جيرمان وعدم تمكن ريال مدريد من الوصول لصفقة انتقال

كتب فهمي الورغمي
يُعامله
ناصر الخليفي وكيليان مبابي
- Advertisement -

وطن- يبدو أن العلاقات بين والدة النجم العالمي كيليان مبابي، الجزائرية فايزة العماري، وإدارة باريس سان جيرمان بقيادة القطري ناصر الخليفي، قد وصلت إلى مرحلة حرجة في الفترة الأخيرة.

إذ كشف تقرير نشرته صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية، الثلاثاء، عن اتهام فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال كيليان مبابي ذات الأصول الجزائرية، إدارة باريس سان جيرمان، بمعاملة ابنها مثل “الكلب” حسب وصفها، وذلك بعدما جدد عقده مع الفريق الفرنسي الصيف الماضي.

وحسب نفس المصدر، فقد استسلم المهاجم الفرنسي البالغ من العمر “24 عاما” لضغوطات ماكرون، رئيس فرنسا، ومدد عقده مع باريس سان جيرمان رغم أن رغبته كانت الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال التقرير في هذا السياق إن فايزة العماري قد اتهمت إدارة نادي العاصمة الفرنسية، أنها تعامل مبابي مثل “الكلب” عقب تجديد عقده العام الماضي”.

باريس تتمسك بـ مبابي بضغوط قطرية فرنسية

ولفتت “إل ديباتي” إلى أن سبب عودة مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان، بعد إيقافه طيلة الفترة الماضية، يعود إلى أن عائلة اللاعب كانت غاضبة بشكل هائل.

وقالت إنه “عندما اتصل ناصر الخليفي رئيس النادي بـ فايزة العماري للتحدث، طالبت والدة النجم بإعادته إلى التدريبات فوراً والسماح له باللعب مرة أخرى”.

- Advertisement -

وأشار الصحيفة إلى رغبة إدارة الـ PSG في تمديد عقد مبابي الذي ينتهي صيف 2024، إلا أن مبابي يرفض ذلك، وهو ما جعل النادي يمنحه خيار التجديد أو الرحيل في الانتقالات الحالية.

وأكد ذات المصدر أن ناصر الخليفي، يتعرض لضغوطات هائلة من قطر من أجل استمرار مبابي، ولذلك حاول التفاوض معه لتجديد عقده بكل الصيغ الممكنة دون جدوى حتى الآن.

ناصر الخليفي وكيليان مبابي
ناصر الخليفي وكيليان مبابي

عرض لا يُقاوم من ريال مدريد

كشفت “ال ديباتي” في نفس التقرير عن موقف ريال مدريد، من رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على 250 مليون يورو، وأوضحت أن إدارة النادي الملكي ترى الأمر مثيرًا للسخرية.

وينتظر ريال مدريد أن يعلن مبابي رغبته في الرحيل، وحينها سيفتح باريس سان جيرمان الباب له للتوجه إلى “سانتياجو برنابيو”، خاصة في ظل عدم نية أي من الفرق الأوروبية الكبرى للتحرك نحوه.

وأكد التقرير على أن عرض ريال مدريد المبدئي، سيكون 130 مليون يورو، ولن يتجاوز 175 مليون يورو، وإدارة النادي الملكي واضحة في أن فرص قدوم مبابي تمتد من هذا الأسبوع وحتى الصيف المقبل.

المصدرصحيفة "إل ديباتي" الإسبانية، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

رياضة

ريال مدريد سيقدم عرضًا لا يقاوم لضم مبابي آخر أيام فترة الإنتقالات بهذا المبلغ

رياضة

الأهلي السعودي يُفاوض باريس للتعاقد مع الإيطالي فيراتي

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام ألميريا والتشكيلة في الدوري الإسباني

الهدهد

نيمار يبرر انتقاله للهلال السعودي ويكشف عن السخرية من رونالدو بعد انتقاله إلى النصر

رياضة

صحيفة فرنسية تكشف كواليس الاتفاق الذي جرى بين الخليفي ومبابي

حياتنا

مفاجأة.. مبابي يصدم الجميع ويعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان وهذا ما يفكر فيه!

رياضة

الهلال السعودي يتوصل إلى اتفاق مع البرازيلي نيمار.. كم سيتقاضى سنوياً؟!

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة

رياضة

ريال مدريد يتعاقد مع بديل الحارس كورتوا المُصاب (صور)

رياضة

ملخص مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني الممتاز (شاهد)

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو والتشكيلة في الدوري الإسباني

رياضة

الحارس كورتوا خارج الخدمة مع ريال مدريد والأخير أمام خيارين لا ثالث لهما

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

راتب محمد صلاح في الاتحاد السعودي بعد تأكيد صحيفة الكأس للصفقة

هل تتغذى هذه النبتة على لحم الموتى وتمتص دمائهم.. فيديو من المقابر يثير ذعرا

بجرأة وبراعة .. لحظة تنفيذ عملية الخليل (فيديو)

في لمح البصر بعد العمرة.. أردنية تفقد زوجها وكل أبنائها في حادث بشع بالسعودية

لأول مرة في العالم.. ولادة زرافة غير مرقطة في حالة فريدة من نوعها

شعر بالخطر.. حارس ميسي الشخصي يقتحم الملعب وسط اللعب (فيديو)

حسن السيسي “المتهم السادس المجهول” بقضية طائرة زامبيا.. معارضة مصرية تفجر مفاجأة

العمانية سارة أمبوسعيدية ملكة جمال الخليج وتنافس 11 امرأة من جميلات العالم بمسابقة دولية

جمال لافت وإطلالة مثيرة لإعلامية سعودية من ظفار في سلطنة عُمان (شاهد)

والدة الملكة رانيا تلفت الأنظار في أحدث ظهور وهذا ما فعلته بعفوية (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC