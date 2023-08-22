يُعامله “كالكلب”.. والدة مبابي الجزائرية تنفجر في وجه ناصر الخليفي

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وطن- يبدو أن العلاقات بين والدة النجم العالمي كيليان مبابي، الجزائرية فايزة العماري، وإدارة باريس سان جيرمان بقيادة القطري ناصر الخليفي، قد وصلت إلى مرحلة حرجة في الفترة الأخيرة.

إذ كشف تقرير نشرته صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية، الثلاثاء، عن اتهام فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال كيليان مبابي ذات الأصول الجزائرية، إدارة باريس سان جيرمان، بمعاملة ابنها مثل “الكلب” حسب وصفها، وذلك بعدما جدد عقده مع الفريق الفرنسي الصيف الماضي.

وحسب نفس المصدر، فقد استسلم المهاجم الفرنسي البالغ من العمر “24 عاما” لضغوطات ماكرون، رئيس فرنسا، ومدد عقده مع باريس سان جيرمان رغم أن رغبته كانت الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال التقرير في هذا السياق إن فايزة العماري قد اتهمت إدارة نادي العاصمة الفرنسية، أنها تعامل مبابي مثل “الكلب” عقب تجديد عقده العام الماضي”.

باريس تتمسك بـ مبابي بضغوط قطرية فرنسية

ولفتت “إل ديباتي” إلى أن سبب عودة مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان، بعد إيقافه طيلة الفترة الماضية، يعود إلى أن عائلة اللاعب كانت غاضبة بشكل هائل.

وقالت إنه “عندما اتصل ناصر الخليفي رئيس النادي بـ فايزة العماري للتحدث، طالبت والدة النجم بإعادته إلى التدريبات فوراً والسماح له باللعب مرة أخرى”.

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وأشار الصحيفة إلى رغبة إدارة الـ PSG في تمديد عقد مبابي الذي ينتهي صيف 2024، إلا أن مبابي يرفض ذلك، وهو ما جعل النادي يمنحه خيار التجديد أو الرحيل في الانتقالات الحالية.

وأكد ذات المصدر أن ناصر الخليفي، يتعرض لضغوطات هائلة من قطر من أجل استمرار مبابي، ولذلك حاول التفاوض معه لتجديد عقده بكل الصيغ الممكنة دون جدوى حتى الآن.

عرض لا يُقاوم من ريال مدريد

كشفت “ال ديباتي” في نفس التقرير عن موقف ريال مدريد، من رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على 250 مليون يورو، وأوضحت أن إدارة النادي الملكي ترى الأمر مثيرًا للسخرية.

وينتظر ريال مدريد أن يعلن مبابي رغبته في الرحيل، وحينها سيفتح باريس سان جيرمان الباب له للتوجه إلى “سانتياجو برنابيو”، خاصة في ظل عدم نية أي من الفرق الأوروبية الكبرى للتحرك نحوه.

وأكد التقرير على أن عرض ريال مدريد المبدئي، سيكون 130 مليون يورو، ولن يتجاوز 175 مليون يورو، وإدارة النادي الملكي واضحة في أن فرص قدوم مبابي تمتد من هذا الأسبوع وحتى الصيف المقبل.