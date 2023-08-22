هل أُصيب السيسي بالشلل الرعاش؟.. فيديو يثير جدلا بشأن وضعه الصحي

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وطن- كشف الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش، عن احتمال إصابة الرئيس عبد الفتاح السيسي “بالشلل الرعاش” أو ما يعرف بـ Parkinson’s disease، كما ظهر في مؤتمر له مع قبائل مطروح يوم 16 أغسطس، حيث بدت يد السيسى اليٌمنى وهي ترتعش بشدة ما دفعه لتحريكها فورا للأسفل.

والشلل الارتعاشي أو يُعرف باسم داء الباركنسون هو اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الحركي. وتبدأ الأعراض ببطء في بداية المرض، أكثر الأعراض وضوحاً هي الرعاش، التقبض، نقص الحراك وتشوه المشية.

وأشار “جاويش” إلى أن السيسي عندما ذهب إلى السلوم وظهر رجل من قبائل مطروح وهو يحدثه عن التهريب، ظهرت يد السيسي اليمنى وهي ترتعش حين كان يمسك بالمايكرفون فأنزلها إلى الأسفل.

هل #السيسي مصاب بالشلل الرعاش أو ما يعرف بـ Parkinson’s disease ؟ أثناء ظهوره في مؤتمر مع #قبائل_مطروح يوم ١٦ اغسطس ، ظهرت يد #السيسى اليٌمنى وهي ترتعش بشدة ما دفعه لتحريكها فورا للأسفل#المتهم_السادس #أحمد_طنطاوي #متصدقش #طيارة_زامبيا pic.twitter.com/Dn35CffXbF — Osama Gaweesh (@osgaweesh) August 21, 2023

فيديو غريب يثير القلق بشأن وضع السيسي الصحي

وتوجه جاويش بسؤال للواء عباس كامل-رئيس جهاز المخابرات المصري- ليطمئن الرأي العام هل السيسي مصاب بمرض الباركنسون الذي يصيب المخ ومن أعراضه الشلل الرعاش –رعشة اليد-

وأضاف أنه يريد الإطمئنان على صحة الرئيس ولا يقول إن عنده مثل هذا المرض من عدمه.

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وأضاف أن الفيديو الذي ظهر فيه السيسي غريب وأعاد سؤاله للواء عباس كامل: هل السيسي أصيب مؤخراً بشيء ما في المخ يسمى الباركنسون، متمنياً منه الإجابة بالنفي أو التأكيد.

وختم “عايزين نطمن على صحة الرئيس مش أكتر”.

ردود فعل المصريين

وتباينت ردود وتعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إكس- تويتر سابقاً- بخصوص ما قاله الصحفي أسامة جاويش ما بين مؤيد ومشكك، متسائلين كيف يقود السيسي الدراجة كما ظهر في فيديوهات عدة وهو مصاب بهذا المرض الخطير؟!

وتساءل “عَمْرو” عن هدف السؤال أو بماذا ستفيد الإجابة مضيفاً أن “السيسي يسوق الدراجة أفضل من الشباب.”

انا مش فاهم اي هدف السؤال او مثلا هتفيد ف اي الاجابه دا سيادته بيسوق العجلة احسن م الشباب يعني — عَمْرو (@amrahmed1998) August 21, 2023

وقال “خالد شلبي” أنه أجرى تجميعة لآخر خطابات السيسي التي حمل فيها الميكرفون من شهرين إلى الآن، واتضح أن لديه طريقة ثابتة في إمساك المايك ولا يترك يده اليمنى تحمله لفترة طويلة ويلجأ إلى يده اليسرى لحمله.”

انا عملت تجميعة لآخر خطاباته كان شايل فيها مايك من شهرين لحد دلوقتي ، من الواضح انه له طريقة ثابتة في مسكان المايك وانه مش بيخلي ايده اليمين تشيل المايك لفترة طويلة ودايما ايده الشمال بتساعدها عملت كمان لقطة فيديو للحظة ما هو كان بيقلب المايك من ايده اليمين لايده الشمال بعد كم… pic.twitter.com/mWcdA7s8fs — Khaled Shalaby (@_KhaledShalaby) August 21, 2023

وفي رؤية تحليلية قالت “رنا” إن ارتفاع قدم السيسي عن الأرض أثناء نقل الخطوة يبعد احتمالية الإصابة بباركنسون. واضافت :”يظهر من فيديوهاته ان جانبه الأيمن dominant حركيا. فاليد اليمنى تتحرك وترتفع أكثر من اليسرى أثناء المشي مما يظهر الإنفعالات بشكل اكبر على الناحية اليمنى معربة عن اعتقادها أن السيسي مرهق فقط.”

وقالت “هدى فهمي” إن “هناك مرض آخر يسمى نقص الدوبامين يأتي بسبب الضغط العصبي ويسبب حالة الرعشة هذه”.