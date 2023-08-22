ميا خليفة تثير القلق بـ 7 كلمات فقط.. هل تم اختطافها تمهيداً لقتلها؟ (شاهد)

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وطن– أثارت ميا خليفة، قلق المعجبين، بعد مشاركتها منشور غامض من سبع كلمات فقط على موقع X (تويتر سابقًا).

اعتادت الممثلة الإباحية ميا خليفة، على إثارة الجدل من خلال منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً مؤخرًا بتعليقاتها حول الزواج.

30 ألف تهديد

وقالت ميا، المطلقة مرتين، إنها تلقت أكثر من 30 ألف تهديد بالقتل بعد تشجيع الشابات على ترك أزواجهن.

لكن منشورها الأخير، أظهرها أقل إثارة للجدل، وأكثر ارتباكاً بعض الشيء.

وكتبت المؤثرة اللبنانية الأميركية في وقت سابق اليوم (الاثنين 21 أغسطس): “ستكون نهايتي”.

جمهور ميا قلق عليها

لقد تركت ميا 5.5 مليون متابع لها عبر X يتساءلون عما كانت تتحدث عنه ، وسأل أحدهم: “ماذا يعني هذا حتى؟”. وكتب آخر ببساطة: “ماذا”.

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كان الآخرون قلقين قليلاً بشأن ميا. قال أحد الأشخاص: “يبدو الأمر مروعًا للغاية”. وقال آخر: “واصلي القتال دائمًا”.

وكما هو متوقع مع أي شيء تنشره ميا عبر الإنترنت، فقد كانت هناك بعض الردود المزعجة. قالأحدهم: “أود أن ينتهي بك الأمر معي”. وأضاف آخر: “هيا بنا نهرب معًا”.

اهربي من الزواج

ولحسن حظ ميا، لم يثير المنشور أي رد فعل عنيف مثل تعليقات زواجها.

انتقلت إلى TikTok في وقت سابق من هذا الشهر لتشجيع متابعاتها على ترك شركائهن “إذا شعرتي أنك لا تحصلين على أي شيء”.

وقالت وهي تصف تاريخ زواجها: “تزوجت في سن 18. طلقت في سن 21. تزوجت للمرة الثانية. تزوجت في سن 25. طلقت في سن 28. خطبت للمرة الثالثة. خطبت في سن 29. أنهيتها في سن 30، لكنني احتفظت بالخاتم”.

وتابعت: “لا ينبغي لنا أن نخاف من ترك هؤلاء الرجال. نحن لسنا عالقين مع هؤلاء الناس. الزواج ليس شيئًا مقدسًا. إنه عمل ورقي. إنه التزام تقوم به تجاه شخص ما، ولكن إذا كنت تشعر أنك كذلك” لم تحصل على أي شيء من هذا الالتزام وأنت تحاول، عليك أن ترحل.

وختمت “أعلم أنه من الصعب ملء الأوراق وتحديد المواعيد والقيام بكل هذه الأشياء، ولكن هذه هي حياتك اللعينة، هل تريد أن تكون عالقًا مع شخص ما؟”.