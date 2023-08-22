موعد مباراة العربي القطري ضد أولماليك والتشكيلة في دوري أبطال آسيا

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وطن- يلتقي فريق العربي القطري ضد أولماليك الأوزبكي في مواجهة قوية وفاصلة، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وستقام مباراة العربي القطري ضد أولماليك الأوزبكي، على ملعب ( استاد الثمامة) في العاصمة القطرية (الدوحة)، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين وقطر.

بينما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت مصر، فستكون المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

موعد مباراة العربي القطري ضد أولماليك

كما بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وستبث وقائع مجريات اللقاء بين كلا الفريقين كالعادة، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية الناقلة لمنافسات دوري أبطال آسيا في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

معلق مباراة العربي القطري ضد أولماليك

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports) الرياضية القطرية، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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وسيعلق على أحداث مباراة العربي القطري وأولماليك الأوزبكي، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

تشكيلة العربي القطري ضد أولماليك

وسيدخل المدرب التونسي يونس علي، المباراة الفاصلة أمام أولماليك الأوزبكي، في منافسات دوري أبطال آسيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: جاسم عادل.

دفاع العربي: هلال محمد، جاسم جابر، يوسف مفتاح، حامد إسماعيل.

خط الوسط: أحمد فتحي، محمد صلاح النيل (عبد الله معرفيه)، رافينيا ألكانتارا، يوسف المساكني.

هجوم الفريق: عمر السومة.

وكان فريق العربي قد تعادل أمام الشمال، بهدف لكليهما في منافسات الجولة الافتتاحية لدوري نجوم قطر للدرجة الممتازة الأسبوع الماضي.

ويحتل العربي المركز السابع من ترتيب دوري نجوم قطر بنقطة واحدة، بفارق نقطتين عن الوكرة صاحب الصدارة ب3 نقاط حتى الآن.