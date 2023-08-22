مخطط إسرائيلي خطير لتهويد مناطق المجتمعات الفلسطينية الكبيرة.. ما القصة؟

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وطن- يمضي اليمين الديني المتطرف في إسرائيل، الذي حفزته الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها، قدماً في حملته لتهويد المناطق التي تضم مجتمعات فلسطينية كبيرة.

وبينما يتركز الاهتمام الدولي في المقام الأول على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، أصبحت المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من السكان العرب داخل حدود إسرائيل قبل عام 1967 بشكل متزايد محورًا للهجوم الديموغرافي.

ويستهدف نشطاء، ينتمون إلى نفس الفكر الذي يسعى إلى توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مناطق من بينها منطقة الجليل الشمالي، التي يقطنها أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وقال الناشط اليميني أوريت سبيتز في حديث لموقع “ميدل إيست آي“: “الاستيطان في الجليل وفي يهودا والسامرة وفي النقب ممتاز.. جميعهم لهم نفس القيمة”. وغالبًا ما يستخدم مصطلح “يهودا والسامرة” من قبل الإسرائيليين لوصف الضفة الغربية المحتلة.

واقتداءً بمثال المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، ساعد سبيتز في إنشاء بؤرة استيطانية غير قانونية منذ أكثر من عام بالقرب من بلدة عيلبون العربية في الجليل.

وفي الضفة الغربية ، تم إضفاء الشرعية على مثل هذه البؤر الاستيطانية بأثر رجعي ، خاصة في ظل الحكومة الحالية ، التي يتمتع فيها زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف ، بتسلئيل سموتريتش ، بنفوذ واسع. والآن يبدو أن نفس الشيء قد بدأ يحدث في الجليل.

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وقررت حكومة بنيامين نتنياهو في يوليو الماضي، أن البؤرة الاستيطانية التي شارك سبيتز في إنشائها ، رمات أربيل ، ستصبح بلدة.

وفي نظر حركة المستوطنين، ستكون البلدة بمثابة نقطة انطلاق لمهمة وطنية لتغيير التوازن الحالي في سكان الجليل بين اليهود والعرب، وتحقيق أولوية يهودية واضحة في المنطقة.

وأوضح سبيتز: “علينا أن نملأ الجليل [بالمستوطنين] لأنه في الوقت الحاضر به أغلبية عربية”.

المصلحة المشتركة والطموح

وفكرة تعزيز الوجود اليهودي في الجليل ليست جديدة. لكن اليوم يتم مساعدتها من قبل حكومة إسرائيلية أكثر تقبلاً لمطالب اليمين المتطرف من أي وقت مضى.

وتقدير نتنياهو لليمين المتطرف ينبع من المصالح والقيم المشتركة، ويحتاج إلى دعم اليمين المتطرف للحفاظ على ائتلافه سليمًا، بينما يشارك اليمين المتطرف هدف سياسته المركزي المتمثل في إزالة قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية على التحقق من قوة الائتلاف.

ومع تحييد المحكمة ، سيكون لليمين المتطرف يد أكثر حرية في نزع ملكية الفلسطينيين في الضفة الغربية وتقويض مكانة المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

وبالنظر إلى تاريخ نتنياهو اليميني المتشدد وحقيقة أنه منح الشرعية لليمين المتطرف قبل انتخابات العام الماضي وبعدها، يعتقد النقاد أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن لديه مشكلة مع هذه الأهداف.

والشخصيات الرئيسية في الحكومة تشمل زعيم القوة اليهودية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، الذي شن حملة على تعهد بطرد المواطنين اليهود غير الموالين واليهود اليساريين، وزعيم الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، الذي دعا لـ”محو” قرية حوارة بالضفة الغربية وهدد بقطع التمويل عن التجمعات العربية.

تكثيف عنصري

وقال يوسف جبارين ، عضو الكنيست السابق: “من الواضح أن هذه الحكومة تكثف المواقف التمييزية العنصرية التي تحابي الجالية اليهودية”.

ويستخدم مصطلح “الفصل العنصري الزاحف” لوصف خطوات الحكومة ، والتي تضمنت تمرير مشروع قانون يزيد من عدد الجاليات اليهودية التي يمكن أن تستبعد المواطنين العرب من أن يصبحوا مقيمين.

وفي 1 أغسطس الجاري، احتفل بن غفير ووجهاء آخرون من اليمين المتطرف في احتفال بقرار الحكومة بالمصادقة على رمات أربيل، بما في ذلك المشرع أرييه كيلنر من حزب نتنياهو الليكود. فيما بدا سبيتز مبتسمًا بينما كان رجال السياسة يرقصون مع المستوطنين المتدينين الشباب.

وانطلقت مكبرات الصوت، من أن رمات أربيل ستصبح “بلدة كبيرة”. لكن ليس كل اليهود الذين يعيشون في الجوار متحمسون لهذا الاحتمال ، خاصة وأن الكثيرين يعتبرون بن غفير أعداء لدودين لدعم محاولة نتنياهو زيادة سلطاته ، كما يظهر في سياسات مثل التعديلات القضائية.

وقال سبيتز إن رمات أربيل ليست سوى البذرة الأولى فيما تسميه الحكومة “حملة تهويد الجليل”. ويقول المواطنون الفلسطينيون إن هذا المسعى هو مظهر آخر من مظاهر التفوق اليهودي والعنصرية.

وسيتم بناء سلسلة من المجتمعات اليهودية الجديدة، وفقًا لسبيتز وموشيه سولومون ، عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية. هذا، بينما يواجه المواطنون الفلسطينيون نقصًا في الأراضي وتخفيضات في الميزانية ونقصًا في المخططات الهيكلية التي تؤدي إلى هدم المنازل.

وفي الجنوب، ترفض الحكومة الاعتراف بالقرى البدوية ، وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، تلقى مئات البدو إخطارات بضرورة إخلاء منازلهم في قرية رأس جرابة لإفساح المجال لبناء حي تقطنه أغلبية يهودية في مدينة ديمونة.

“الغالبية هنا ليست يهودية”

في رمات أربيل، بينما كان السياسيون يرقصون ، تظاهر أكثر من ألف متظاهر مناهض للحكومة من المناطق اليهودية المجاورة ضد وجود سياسيين من اليمين المتطرف، ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية ورددوا هتاف “عار”، ونفخوا الأبواق وقرعوا الطبول ليغرقوا أغاني الأعياد.

ومع ذلك، جاءت أغنية مفضلة للمستوطنين في الضفة الغربية من خلال الضجيج، تحث على التوسع نحو البحر والشرق والشمال والجنوب.

وهذه أوقات عصيبة لأعضاء اليمين الديني مثل “فايس”. في الآونة الأخيرة، سمح الجيش لجماعتها “الناشالا” بإعادة احتلال مستوطنة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية على ما تقول جماعات حقوقية إنه ملكية فلسطينية خاصة مسروقة.

وعلى لافتة فوق الراقصين علقوا شعار ناشالا، وهي خريطة تضم كل الأراضي من شبه جزيرة سيناء المصرية وتشمل كل إسرائيل والأراضي المحتلة والأردن وسوريا والعراق .

أخذ “سليمان” استراحة من الرقص للإجابة على أسئلة حول اتجاه الجليل في ظل حكومة اليمين المتطرفين، وقال: “تهويد الجليل قيمة عليا.. هناك إجماع في المجتمع الإسرائيلي على الاستيطان وتهويد الجليل. إنها منطقة مهمة للغاية. منذ أيام الكتاب المقدس يمكن العثور علينا هنا، ولكن للأسف ، فإن الغالبية هنا ليست يهودية.

وفي إشارة إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، قال: “لا مشكلة في وجودهم هنا ، لكننا نريد الاستقرار هنا ، وإقامة المستوطنات وجلب العائلات إلى هذا المكان الجميل ، بحيث يكون هناك ما يكفي من اليهود الذين يمكنهم العيش بسلام”.

وأضاف: “من يعيش هنا ليس يهوديًا – فهذا حسن تمامًا طالما أنهم لا يؤذون اليهود”، وأوضح أنه من المهم أن يكون للجليل “شخصية” يهودية.

وتابع: “في مكان توجد فيه مستوطنة ستكون هناك شخصية يهودية، ففي مكان توجد فيه الزراعة، ستكون هناك شخصية يهودية. في المكان الذي تمر فيه المحراث ، ستكون هناك شخصية يهودية.

ويشعر العرب في إسرائيل، بالفعل بعدم الأمان أكثر ، والقلق بشأن الدلائل التي تشير إلى أن الائتلاف عازم على تنفيذ تشريعات عنصرية من عام 2018 ، مثل قانون الدولة القومية الذي كرس الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية والذي في نظرهم وفي نظر النقاد ، أضفى الطابع الرسمي على العرب كمواطنين من الدرجة الثانية.

وقالت ريم حزان ، زعيمة حزب الجبهة العربية في مدينة حيفا الشمالية: “عندما لا تعمل على تحسين الظروف المعيشية للقرى والبلدات القائمة ، وتأتي وتؤسس بلدات ومستوطنات حديثة جديدة ، فهذا تمييز”.

وأضافت: “ناهيك عن أن هذه الأراضي صودرت وامتلكتها فلسطينيون في روايتنا. بدلاً من التمتع بهذه الأراضي بشكل مشترك ، فإن هذا مخصص لليهود حصريًا “.

كما أعرب أمير وول ، أحد المتظاهرين اليهود ضد بن غفير ، عن قلقه، وقال: “أنا قلق بشأن استيلاء الأصوليين اليهود على السلطة. في كل مرة يأتي الوزراء إلى الشمال ، نتظاهر ضدهم. نريد أن نعيش في ديمقراطية ويريدون دولة القانون اليهودي الأرثوذكسي بدون عرب.”