“ماتت قلوب السلطات”.. تفاصيل مروعة لاختطاف مركب مهاجرين انطلقوا من لبنان

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وطن- كشفت منظمة إغاثة، تفاصيل مفزعة حول إقدام مسلحين ليبيين على اختطاف مهاجرين كانوا على متن مركب انطلق من المنطقة الحدودية اللبنانية القريبة من سوريا باتجاه الشواطئ الإيطالية.

وقال موقع منظمة “إنذار فون“، إنه في 18 أغسطس الجاري، كان هاتف الإنذار على اتصال بقارب يحمل على متنه حوالي 110 أشخاص ، من بينهم 40 طفلاً.

وأضاف أن هؤلاء فروا من لبنان وكانوا يحاولون الفرار إلى إيطاليا، وكانوا قد وصلوا إلى منطقة البحث والإنقاذ (SAR) في مالطا عندما أخبروا هاتف الإنذار في الساعة 14:56 بتوقيت وسط أوروبا أن سفينة تحمل العلم الليبي كانت تطاردهم وأن رجالًا مسلحين كانوا يطلقون النار عليهم ، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على متنها.

وبدءًا من الساعة 15:04 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، جرى إبلاغ العديد من سلطات الاتحاد الأوروبي بحالة الطوارئ الخطيرة، حيث تم تنبيه السلطات المالطية والإيطالية واليونانية بهذا الاعتداء العنيف الذي تعرض له الناس في مناطق البحث والإنقاذ المالطية واليونانية، وطالبت المنظمة بعملية إنقاذ عاجلة.

وأضافت المنظمة: “أبلغنا الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة أيضًا أنهم رصدوا طائرة بدون طيار فوقهم قبل يومين.. قمنا بفحص مسار رحلة طائرة فرونتكس بدون طيار، والتي يبدو أنها مرتبطة بموقعها المحتمل”.

وأشارت إلى أنها ظلّت على تواصل مع المنكوبين، في محاولة لتلقي تحديثات عن مواقعهم ووضعهم. وفي الساعة 15:50 بتوقيت وسط أوروبا، تحدث الأشخاص الموجودون على متن السفينة عن “الأشرار” الذين كانوا يتتبعونهم ويحاولون اختطافهم.

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وفي الساعة 16:12 بتوقيت وسط أوروبا، كشفوا أنهم أبلغوا خفر السواحل اليوناني الذين قالوا، وفقًا للأشخاص، إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء لأنهم في منطقة البحث الإداري الخاص في مالطا. وبحسب ما ورد أبلغهم خفر السواحل اليوناني أنهم سيبلغون السلطات المالطية.

وفي الساعة 16:52 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، جرى إبلاغ الأشخاص الذين يعانون من محنة أنهم كانوا ينتقلون إلى منطقة البحث والإنقاذ اليونانية من أجل الهروب من السفينة الليبية التي تطاردهم.

وفي الساعة 17:36 بتوقيت وسط أوروبا، أبلغ المنكوبون أن أحد محركاتهم توقف عن العمل بعد إطلاق النار عليه من قبل القوات الليبية. كما أصيب شخص على متنها برصاصة. كان هذا آخر اتصال تم إجراؤه مع الأشخاص المنكوبين.

وخلال الساعات التالية ، حاولت المنظمة إعادة الاتصال بالقارب – لكن دون جدوى. ومع ذلك، حاولت حشد جهود الإنقاذ من خلال الاستفسار المتكرر مع السلطات الأوروبية عما إذا كانت قد بدأت إجراءات الإنقاذ، لكن دون جدوى.

وفي الساعة 22:40 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، اقترح خفر السواحل اليوناني على الهاتف، أنهم لا يستطيعون الوصول إلى المنطقة المنكوبة ولكن مالطا كانت تتعامل مع الموقف، حيث كان القارب في منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بهم وعلينا الاتصال بهم بدلاً من ذلك.

وفي الساعة 22:45 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، جرى الاتصال مرة أخرى بـ RCC Malta فقط ليتم تعليقها لفترة طويلة قبل قطع المكالمة. ثم أعادت المنظمة الاتصال لكن تم إنهاء المكالمة مرة أخرى، وفي المرة الثالثة جرى تعليق الاتصال لمدة ست دقائق ، ثم تم إنهاء المكالمة.

وفي الساعة 4:37 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي يوم 19 أغسطس، تحدثت المنظمة مرة أخرى إلى السلطات اليونانية التي أبدت انفعالا حادا، وأبلغت بأن مالطا وليس خفر السواحل اليوناني ، هي المسؤولة عن حالة الاستغاثة هذه.

وقالت المنظمة: “أبلغنا الضابط اليوناني أن السلطات المالطية لم ترد على الهاتف فأجاب بأن السلطات المالطية هي السلطات المختصة والمسؤولة”.

وفي الساعة 10: 33 بتوقيت وسط أوروبا، في مكالمة هاتفية مرة أخرى مع السلطات اليونانية، جرى إبلاغ الضابط المناوب أنهم على علم بالقضية، حتى أنهم أرسلوا قاربًا إلى الموقع لكن لم يتمكن من العثور عليهم.

وفي الساعة 12: 10 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، أكدت السلطات اليونانية عندما سئلت عما إذا كانوا لا يزالون يبحثون عن القارب، وبعد ذلك بساعة تمكنت المنظمة من التحدث إلى RCC Malta مرة أخرى، قال الضابط المناوب إنه ببساطة “المشغل” ولا يمكنه تقديم أي معلومات، وأشار أيضًا إلى أنه غير قادر على توجيه المنظمة إلى شخص يشعر بالمسؤولية.

وفي 20 أغسطس، اتصل أقارب الأشخاص الموجودين على متن الطائرة بـ”إنذار فون” وأبلغوا أنهم يخشون أن يكون 110 شخصًا قد اختُطفوا في ليبيا وهم محتجزون في سجن عسكري في بنغازي.

وقالت المنظمة: “نحاول حاليًا العثور على مزيد من المعلومات حول الأشخاص الذين فروا من لبنان ووصلوا إلى منطقتي البحث والإنقاذ في دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، فقط ليتم إجبارهم على الذهاب إلى ليبيا حيث يتعرضون لخطر مواجهة أشكال العنف المتطرفة”.