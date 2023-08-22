الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
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رياضة

لم يتعافَ من الإصابة.. موعد الظهور الأول للبرازيلي نيمار مع الهلال السعودي

نيمار سيحصل على نحو 109 ملايين دولار كراتب سنوي لمدة موسمين مع إمكانية التجديد بينما حصل باريس سان جيرمان على مبلغ نحو 98 مليون دولار

كتب خالد السعدي
لم يتعافَ من الإصابة.. موعد الظهور الأول للبرازيلي نيمار مع الهلال السعودي
نيمار
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وطن- في الوقت الذي يترقب فيه الهلاليون الظهور الأول للبرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم حديثا لصفوف الزعيم السعودي، كشفت تقارير عن المدة التي سيغيبها اللاعب عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال، كان قد صرح بأنّ نيمار لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

في حين قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن نيمار لم يتعافِ بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها قبل ستة أشهر في الكاحل عندما كان لاعبا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت أنَّ الظهور الأول لنيمار مع الهلال قد يكون في منتصف أيلول / سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن يتعافى بشكل كامل من إصابته.

يُشار إلى أن نيمار لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ ستة أشهر، وذلك بسبب إصابته التي تعرض لها مع سان جيرمان.

والأسبوع الماضي، أعلن نادي الهلال، تعاقده رسميا مع نيمار، بعقد يمتد حتى عام 2025.

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راتب نيمار مع الهلال السعودي

وقالت تقارير إعلامية، إنّ النجم البرازيلي سيحصل على نحو 109 ملايين دولار كراتب سنوي لمدة موسمين مع إمكانية التجديد، بينما حصل باريس سان جيرمان على مبلغ نحو 98 مليون دولار.

نيمار والهلال السعودي
نيمار والهلال السعودي

حفل صاخب لتقديم نيمار

والسبت الماضي، قدّم نادي الهلال السعودي، نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة الرياض، وذلك في حفل صاخب شهد استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة.

حفل صاخب لتقديم نيمار
حفل صاخب لتقديم نيمار

كما شهد الحفل كذلك تقديم الجناح البرازيلي مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو المنضمين حديثا للزعيم السعودي.

المصدرديلي ميل ، ترجمة وتحرير وطن

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