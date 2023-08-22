الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
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لأول مرة في العالم.. ولادة زرافة غير مرقطة في حالة فريدة من نوعها

ولادة زرافة بهذا اللون من دون البقع المميزة لمظهر الزرافات المعروف أمر نادر في مملكة الحيوان حول العالم

كتب فهمي الورغمي
لأول مرة في العالم.. ولادة زرافة غير مرقطة في حالة فريدة من نوعها
ولادة زرافة غير مرقطة
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وطن- في حادثة نادرة الوقوع في مملكة الحيوان، كشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن واحدة من أكثر حالات الولادة فرادة من نوعها لزرافة لم تمتلك صفة اللون السائد في الزراف والذي يميزه بقوة.

حيث وثّق عاملون في حديقة الحيوانات، بولاية تينيسي الأمريكية لحظة ولادة “صغيرة زرافة”، باللون البني بالكامل، على عكس “المظهر المرقط” الذي تشتهر به الزرافات بشكل عام.

وأبان المقطع وجود “صغيرة زرافة“، باللون البني الموحد، بجوار والدتها، وسط دهشة الحضور مما رأت أعينهم.

ولادة زرافة غير مرقطة
ولادة زرافة غير مرقطة بولاية تينيسي الأمريكية 

تحت رعاية متخصصة

أصدرت حديقة الحيوانات بولاية تينيسي بيانًا قالت فيه، إن “صغيرة الزرافة”، يبلغ طولها 6 أقدام، ولا تزال تحت رعاية والدتها وموظفي الحديقة، بحسب موقع CBS News.

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ولفت البيان إلى أن “صغيرة الزرافة”، المولودة باللون البني الموحد، تعتبر حالة فريدة من نوعها، لأن الزرافات دائمًا تولد بمظهرها المعروف المرقط “ذات البقع البنية والبرتقالية”.

وكانت الحديقة أطلقت مسابقة لاختيار اسم لمولودة الزرافة، وضمت القائمة 4 أسماء وهي “كيبيكي” وتعني فريدة من نوعها؛ “فريالي” وتعني غير عادية؛ “شاكيري” وتعني هي الأجمل؛ “جميلة” وتعني ذات الجمال العظيم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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