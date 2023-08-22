لأول مرة في العالم.. ولادة زرافة غير مرقطة في حالة فريدة من نوعها

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وطن- في حادثة نادرة الوقوع في مملكة الحيوان، كشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن واحدة من أكثر حالات الولادة فرادة من نوعها لزرافة لم تمتلك صفة اللون السائد في الزراف والذي يميزه بقوة.

حيث وثّق عاملون في حديقة الحيوانات، بولاية تينيسي الأمريكية لحظة ولادة “صغيرة زرافة”، باللون البني بالكامل، على عكس “المظهر المرقط” الذي تشتهر به الزرافات بشكل عام.

وأبان المقطع وجود “صغيرة زرافة“، باللون البني الموحد، بجوار والدتها، وسط دهشة الحضور مما رأت أعينهم.

ولدت زرافة فريدة من نوعها في حديقة حيوان برايتس بالولايات المتحدة لا تحمل أي بقع على جلدها. ويعتقد أنها الوحيدة من نوعها من هذه الفصيلة. pic.twitter.com/7lQd24bCzz — BBC News عربي (@BBCArabic) August 22, 2023

تحت رعاية متخصصة

أصدرت حديقة الحيوانات بولاية تينيسي بيانًا قالت فيه، إن “صغيرة الزرافة”، يبلغ طولها 6 أقدام، ولا تزال تحت رعاية والدتها وموظفي الحديقة، بحسب موقع CBS News.

A zoo in Tennessee says it has welcomed a rare spotless giraffe. Brights Zoo is holding a contest to name the baby 🦒 pic.twitter.com/1H9LvATHFx — CBS News (@CBSNews) August 21, 2023

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ولفت البيان إلى أن “صغيرة الزرافة”، المولودة باللون البني الموحد، تعتبر حالة فريدة من نوعها، لأن الزرافات دائمًا تولد بمظهرها المعروف المرقط “ذات البقع البنية والبرتقالية”.

وكانت الحديقة أطلقت مسابقة لاختيار اسم لمولودة الزرافة، وضمت القائمة 4 أسماء وهي “كيبيكي” وتعني فريدة من نوعها؛ “فريالي” وتعني غير عادية؛ “شاكيري” وتعني هي الأجمل؛ “جميلة” وتعني ذات الجمال العظيم.