الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
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حياتنا

كيف يمكنك أن تفقد الوزن بعد سن الـ60 عامًا؟

"يعد اتباع نظام غذائي متوازن مع ممارسة النشاط البدني بانتظام استراتيجية ممتازة لتعزيز فقدان الوزن".

كتب معالي بن عمر
الرياضة بعد 60 عامًا
الرياضة بعد 60 عامًا
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وطن-لا شكّ أن التغييرات في نمط الحياة، يساعدك في فقدان الوزن حتى  بعد بلوغ سن الستين عامًا. وفي الحقيقة، كثيرا ما نسمع أنه من الصعب فقدان الوزن بعد 60 عاما. إلا أن دراسة بريطانية أثبتت أن العمر لا يؤثر على فقدان الوزن. كما نُشر هذا العمل عام 2020 في مجلة The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism، وفق ما أفاد به موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

العمر لا يؤثر على فقدان الوزن
التمارين الرياضية

العمر لا يؤثر على فقدان الوزن

لإدراء هذه الدراسة، قام علماء من جامعة وارويك (إنجلترا) بتجنيد 242 مريضًا يعانون من السمنة المفرطة، ولفترة طويلة، استفاد المتطوعون من المتابعة الشخصية، والتي شملت تغييرات في نمط الحياة تهدف إلى تعزيز عملية فقدان الوزن. وفي المقابل، لم يتم إجراء أي عملية جراحية أثناء العمل.

وخلال الدراسة، قارن الباحثون عمليّة فقدان الوزن لكل مشارك، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI). ثم وجدوا أن “العمر لا يؤثر على نجاح عمليّة فقدان الوزن”. كما كان لتغييرات نمط الحياة نفس التأثير على وزن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، إذ إن النجاح في فقدان الوزن لا يعتمد على العمر.

وقال مؤلفو البحث: “لذلك، ينبغي ألا يؤثر العمر في حد ذاته على القرارات السريرية المتعلقة بقبول المريض في خدمات السمنة بالمستشفيات”.

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، مفاتيح فقدان الوزن

بحسب ما ترجمته “وطن“. يعد اتباع نظام غذائي متوازن مع ممارسة النشاط البدني بانتظام استراتيجية ممتازة لتعزيز فقدان الوزن. ومن أجل إنقاصه، يمكنك ممارسة الرياضات المختلفة مثل السباحة أو الجري أو ركوب الدراجات أو حتى الرياضة التي يتم من خلالها بناء العضلات.

ومن الناحية الغذائيّة، فإننا نهدف إلى تناول العناصر الغذائية التي تفيدنا مثل الألياف أو الدهون أو البروتينات، الموودة في الفواكه والخضروات والبقوليات (العدس والفاصوليا البيضاء والحمص وغيرها)، والحبوب الكاملة والبروتينات، على غرار: (الدواجن واللحوم البيضاء).

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، مفاتيح فقدان الوزن
نظام غذائي متوازن
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن

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