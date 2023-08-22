في لمح البصر بعد العمرة.. أردنية تفقد زوجها وكل أبنائها في حادث بشع بالسعودية

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وطن- قضت عائلة أردنية مكونة من 5 أشخاص جراء حادث سير على أحد طرق المملكة العربية السعودية، أثناء عودتهم إلى الإمارات، أمس الاثنين، مما أثار حالة من الحزن في أوساط الأردنيين والسعوديين على السواء.

وقالت صفحة “أخبار السعودية” على موقع إكس –تويتر سابقاً- إن حادثاً مرورياً تسبب بوفاة أسرة أردنية بأكملها بعد تأديتهم مناسك العمرة، حيث توفي الأب و 4 من أبناءه، في حين استقرت حالة الأم الصحية.

في حادث مُحزن..رحل الأب والأبناء، وبقيت الأم: حادث مروري يتسبب بوفاة أسرة أردنية بأكملها بعد تأديتهم مناسك العمرة، حيث توفي الأب و 4 من أبناءه، في حين استقرت حالة الأم الصحية. – pic.twitter.com/jMjOK8LGi5 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 22, 2023

ونشرت الصفحة صورة سابقة للأب والأم وابنتين وابن في قاعة انتظار.

تصادم سيارتين يودي بحياة عائلة أردنية

ونعت “بتول خرمة” شقيقها وعائلته وكتبت على حسابها في” فيسبوك” :”البقاء لله تعالى وحده بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى أخوي حبيبي وقرة عيني مالك أكرم خرمة وأولاده الأربعة أحبابي”.

كما دعت “لزوجته بالشفاء العاجل.. وندعو لها بالصبر والاحتساب.”

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ووفق مصادر إعلامية فإن الحادث وقع على طريق مكة- الرياض في السعودية، جراء حادثة تصادم سيارتهم التي كانوا يقلونها بسيارة أخرى أثناء عودتهم إلى أبو ظبي حيث يقيمون هناك.

ونقلت صفحة “ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم” عن رئيس لجنة الانسانية والحوادث في الملتقى هيثم خطاب قوله، إن “عائلة السيد مالك أكرم علي خرمة، تعرضت لحادث سير مروع في المملكة العربية السعودية، في طريقهم إلى الإمارات بعد أدائهم العمرة، أدى إلى وفاة رب الأسرة مالك خرمة وأطفاله الأربعة أكرم ، مايا ، دانا ، ديما ونجاة زوجته.”

وأشار إلى أنه تم إخلاء الوفيات ونقل المصابة إلى مستشفى الملك فهد في منطقة الهفوف في السعودية.

وأكد خطاب أن السفارة الأردنية تتابع مع كافة الجهات في الأردن والسعودية لنقل الجثامين.

وهرع سكان وأهالي المنطقة التي وقع فيها الحادث في السعودية إلى النزول من مركباتهم وطلب الإسعاف على الفور وتقديم المساعدة المطلوبة.

كما بقيت مجموعة من المواطنين السعوديين في المستشفى، مع الأم للتخفيف عليها في مصابها الأليم في فقدان 4 من أطفالها وزوجها.