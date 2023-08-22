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عُمان.. هل تم اعتقال الشيخ مسعود المقبالي بسبب هذا الفيديو؟ (شاهد)

توقيف الداعية العماني مسعود المقبالي، منذ أيام أثار جدلا واسعا في سلطنة عمان وسط حملة تضامن معه ودعوات لإطلاق سراحه

كتب باسل سيد
عُمان.. هل تم اعتقال الشيخ مسعود المقبالي بسبب هذا الفيديو؟
اعتقال الشيخ مسعود المقبالي
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وطن- لا تزال حالة الجدل الواسع قائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بعد انتشار أنباء توقيف الداعية العماني البارز الشيخ مسعود المقبالي، قبل أيام وسط حملة تضامن معه ودعوات للإفراج عنه.

وكانت أنباء تداولها ناشطون أفادت باحتجاز الداعية والمُحاضر الديني العماني الشهير مسعود المقبالي، واحتجازه لدى أجهزة الأمن، منذ يوم 16 أغسطس 2023.

وعبر وسم “الحرية للشيخ مسعود المقبالي”، الذي يتصدر التريند العماني بتويتر منذ الأمس، تداول ناشطون مقطعا مصورا للداعية العماني، قالوا إن ما جاء فيه على لسانه هو سبب اعتقاله.

المقبالي يتحدث عن نشر الفساد في بلاد المسلمين

المقطع الذي رصدته (وطن) حوى كلمة للشيخ معسود المقبالي، ضمن إحدى محاضراته وكان يتحدث عن ظاهرة نشر الفساد في بلاد المسلمين، حسب وصفه.

ويبدو أن الداعية العماني كان يشير في حديثه، إلى الحفلات التي تشهدها دول الخليج مؤخرا ومنها السلطنة، ويتم استقدام فرق أجنبية راقصة من خلالها لتقديم عروض ترفيهية.

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وقال الشيخ مسعود المقبالي مستنكرا هذا الأمر:”لا تأتي بالمفسدين في بلاد المسلمين.. فهم أناس لا خلاق لهم منبوذين.. وتجيب هؤلاء لإفساد شباب المسلمين وأخلاقيتهم.”

“ليس طائفي كما يدعي البعض”

وضمن حملة التضامن الواسعة معه عبر مواقع التواصل، نفى العديد من العمانيين أيضا تهمة “الطائفية” عن الشيخ مسعود المقبالي، وتداولوا كلمات سابقة له تؤكد حرصه على وأد الفتنة والجمع بين المسلمين وحفظ أمن وسلام المجتمع.

وتداول العديد من النشطاء هذا المقطع عبر حساباتهم الشخصية، ومنهم مغرد ذو حساب موثق يدعى “وليد المقبالي“.

وعلق عليه بالقول:”شيخ غيور على دينه ووطنه ، ليس طائفي كما يدعي البعض بل هو أخ للجميع.. ويدرك تماماً أن نسيجنا العماني بأباضيته وسنته وشيعته متحد ومتآلف إلا من شذ.”

وتابع:”ما رأيناه إلا مدافعاً عن الدين والوطن وشيوخ العلم.. لذلك نتمنى الحرية للشيخ مسعود المقبالي، وكلنا ثقة في قضاءنا وأجهزتنا الأمنية.”

تضامن واسع مع المقبالي

وسبب اعتقال الشيخ مسعود المقبالي، بحسب رواية البعض هي “محاضرة انتقد فيها الفساد”.

ومنذ أيام ظهر تفاعلا واسعا مع الخبر المتداول حول اعتقال الشيخ مسعود المقبالي، قوبل بحملة أطلقها نشطاء عمانيون تحت وسم “الحرية للشيخ مسعود المقبالي”.

كما لفت البعض ومنهم الدكتور “حمود النوفلي“، الاستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس، إلى أن مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، هو من سيتدخل لإنهاء هذه الأزمة، والتوسط لإطلاق سراح الشيخ مسعود المقبالي.

أحمد بن حمد الخليلي والشيخ مسعود المقبالي
أحمد بن حمد الخليلي والشيخ مسعود المقبالي

ومن جانبه استنكر الكاتب والإعلامي العماني المعروف حمد الصواعي، ما وصفه بشماتة البعض في الشيخ مسعود المقبالي، بعد انتشار خبر احتجازه.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ متسائلا ومستنكرا: “لماذا هذه الشماتة ضد شخصية سخر حياته للعلم؟.. لماذا هذا الترصّد ضد شخصية خلد جزء من العلم؟.. لماذا هذا الترصد ضد شخصية نشر جزء من العلم؟

وتابع:”وكل ذلك بإطار عملية استجواب قد تحدثُ مع أي شخصية بالعالم وكم من شخصيات عالمية.. حدث معها ونأملُ أن يعود سالمًا لأهله.”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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