صادم.. مسؤولون سابقون بالمخابرات الإسرائيلية يتولون التحقق من حسابات تويتر

وطن- أثيرت حالة واسعة من القلق، إزاء التقارير التي تفيد بأن التحقق من مستخدمي موقع إكس (تويتر سابقا) المميزين، سيتم تنفيذه من قبل شركة مقرها إسرائيل أسسها مسؤولون سابقون في المخابرات الإسرائيلية.

وتجبر الإجراءات الجديدة، المستخدمين تعلى حميل نسخة من بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة وصورة في الرأس، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة “PC Magazine”، وسيقوم برنامج الطرف الثالث، بعد جمع بيانات المقاييس الحيوية، بتخزين المعلومات لمدة تصل إلى 30 يومًا.

وتأسست الشركة التي تقدم الخدمة “Au10tix” في عام 2002، كذراع تكنولوجي لشركة الأمن الهولندية “آي سي تي إس إنترناشونال” التي أسسها، من بين آخرين ، أعضاء سابقون في جهاز المخابرات “الشاباك”.

Naturally AU10TIX — the Israeli tech firm @elonmusk wants to deploy for users to hand information over for verification purposes — have engineers who worked / work in Unit 8200, the intelligence unit of the Israeli Occupation Forces. pic.twitter.com/QE2wPkpx5q

— Jennine (@jennineak) August 20, 2023