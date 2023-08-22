الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
الرئيسيةالهدهدصادم.. مسؤولون سابقون بالمخابرات الإسرائيلية يتولون التحقق من حسابات تويتر
الهدهد

صادم.. مسؤولون سابقون بالمخابرات الإسرائيلية يتولون التحقق من حسابات تويتر

تجبر الإجراءات الجديدة، المستخدمين تعلى حميل نسخة من بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة وصورة في الرأس وسيتم تخزين المعلومات لمدة تصل إلى 30 يومًا.

كتب سالم حنفي
صادم.. مسؤولون سابقون بالمخابرات الإسرائيلية يتولون التحقق من حسابات تويتر
تويتر سابقا
- Advertisement -

وطن- أثيرت حالة واسعة من القلق، إزاء التقارير التي تفيد بأن التحقق من مستخدمي موقع إكس (تويتر سابقا) المميزين، سيتم تنفيذه من قبل شركة مقرها إسرائيل أسسها مسؤولون سابقون في المخابرات الإسرائيلية.

وتجبر الإجراءات الجديدة، المستخدمين تعلى حميل نسخة من بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة وصورة في الرأس، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة “PC Magazine”، وسيقوم برنامج الطرف الثالث، بعد جمع بيانات المقاييس الحيوية، بتخزين المعلومات لمدة تصل إلى 30 يومًا.

وتأسست الشركة التي تقدم الخدمة “Au10tix” في عام 2002، كذراع تكنولوجي لشركة الأمن الهولندية “آي سي تي إس إنترناشونال” التي أسسها، من بين آخرين ، أعضاء سابقون في جهاز المخابرات “الشاباك”.

وشارك هؤلاء الأعضاء، في تطوير أنظمة التحقق من الهوية للمطارات وضوابط الحدود ودخلوا في شراكة مع شركات رفيعة المستوى بما في ذلك Google و PayPal.

وفي حديثه إلى “ميدل إيست آي“، قال المدير التنفيذي لمؤسسة “حملة”، وهي منظمة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مقرها إسرائيل، إن شراكة المنصة مع المنظمة كانت “مقلقة”.
وقال نديم ناشف: “إن مفهوم التحقق من حسابات المستخدمين ضروري بالفعل لقمع الحسابات المزيفة والحفاظ على بيئة إلكترونية جديرة بالثقة. ومع ذلك، فإن النهج الذي اختارته X، بالتعاون مع شركة استخبارات الهوية الإسرائيلية ِAu10tix، يثير مخاوف كبيرة”.

- Advertisement -

وأضاف: “تقع شركة Au10tix في إسرائيل، وكلاهما لهما تاريخ موثق جيدًا في المراقبة العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية.. وهذا الارتباط يثير تساؤلات حول التداعيات المحتملة على خصوصية المستخدم وأمن البيانات.”

وأضاف أنه على الرغم من تفهمه لضرورة التدابير الأمنية، إلا أنه من الضروري تحقيق التوازن بين سلامة المستخدم والخصوصية، والمخاطر المحتملة التي يشكلها الكشف عن البيانات.

وتابع: “إننا نحث X بشدة على التحلي بالشفافية بشأن ممارسات التعامل مع البيانات الخاصة بهم وتقديم تأكيدات بأن البيانات الحيوية التي تم جمعها ستتم حمايتها من سوء الاستخدام أو الوصول غير المصرح به”.

منذ أن اشترى ماسك، موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، تلقت الأعمال الإعلانية للمنصة نجاحًا كبيرًا حيث توتر المسوقون من أسلوب إدارته وأدى إطلاق النار الجماعي في الشركة إلى الاعتدال في المحتوى.

رداً على ذلك ، تحرك رائد الأعمال نحو بناء قاعدة مشتركين ونموذج دفع بحثًا عن إيرادات جديدة.

قام أيضًا بحذف شعار تويتر في 24 يوليو 2023، واستبدل الطائر الأزرق المعترف به عالميًا بعلامة X باللونين الأبيض والأسود.

المصدرميدل إيست آي ،توتير ، ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

مفاجأة إيلون ماسك .. هكذا سيعيد “العصفور الأزرق” إلى شعار منصة X

الهدهد

دولتان خليجيتان تلعبان دورا مهما.. هل اقترب موعد الصفقة الأمريكية الإيرانية؟

الهدهد

خالد مشعل يحذر من مخطط إسرائيلي في الضفة الغربية وهدم الأقصى.. ما علاقة الأردن؟

الهدهد

“شركة صهيونية” أعدت استراتيجية وزارة الإعلام السعودية.. ما علاقة نتنياهو؟

الهدهد

لتهديد الجزائر.. المغرب يستعين بسلاح إسرائيلي مُلطخ بدماء الفلسطينيين

الهدهد

تسريبات خطيرة تكشف حجم التصدع داخل الجيش الإسرائيلي.. ما علاقة حسن نصر الله؟

الهدهد

حسن نصر الله يتوعد الاحتلال: “لن يبقى شيء اسمه إسرائيل” في هذه الحالة (فيديو)

الهدهد

رقص إماراتي وحاخام إسرائيلي .. فيديو مُخزٍ في قلب أبوظبي! (شاهد)

تقارير

هذا ما يخشاه محمد بن سلمان وقد يؤدي لاغتياله أو انقلاب الجيش عليه

الهدهد

إسرائيل ترحل يهوديا إيرانيا يشتبه في قيامه بمحاولة تجسس بعلبة مناديل !

الهدهد

زيارة نتنياهو إلى المغرب ستكون في هذا التاريخ.. هل يستقبله محمد السادس؟

الهدهد

موقع “أكسيوس” يكشف عن شروط “نتنياهو” لإبرام صفقة تطبيع مع ابن سلمان برعاية أمريكية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو منصة متصدقش الذي فجر غضب عمرو واكد.. اتهامات مباشرة وتلميحات خطيرة

انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد مسألة وقت.. نجم سعودي سابق يُؤكد ذلك (فيديو)

الأمير الحسين في تصرف غير متوقع مع صحفي كان يلتقط له الصور (فيديو)

زوجة ميسي وجورجينا شريكة رونالدو .. ماذا نعرف عن علاقتهما! (صور)

موعد مباراة العربي القطري ضد أولماليك والتشكيلة في دوري أبطال آسيا

ميا خليفة تثير القلق بـ 7 كلمات فقط.. هل تم اختطافها تمهيداً لقتلها؟ (شاهد)

“ماتت قلوب السلطات”.. تفاصيل مروعة لاختطاف مركب مهاجرين انطلقوا من لبنان

الخطوة التي أثارت اهتمام كل الليبيين.. ما أهمية لم شمل فرعي البنك المركزي؟

شيماء سعيد في ظهور نادر بعد 5 سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب (شاهد)

النصر السعودي يُوقع مع البرتغالي أوتافيو بصفقة قياسية.. وهذه تفاصيلها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC