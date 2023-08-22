صادم.. مسؤولون سابقون بالمخابرات الإسرائيلية يتولون التحقق من حسابات تويتر

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وطن- أثيرت حالة واسعة من القلق، إزاء التقارير التي تفيد بأن التحقق من مستخدمي موقع إكس (تويتر سابقا) المميزين، سيتم تنفيذه من قبل شركة مقرها إسرائيل أسسها مسؤولون سابقون في المخابرات الإسرائيلية.

وتجبر الإجراءات الجديدة، المستخدمين تعلى حميل نسخة من بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة وصورة في الرأس، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة “PC Magazine”، وسيقوم برنامج الطرف الثالث، بعد جمع بيانات المقاييس الحيوية، بتخزين المعلومات لمدة تصل إلى 30 يومًا.

وتأسست الشركة التي تقدم الخدمة “Au10tix” في عام 2002، كذراع تكنولوجي لشركة الأمن الهولندية “آي سي تي إس إنترناشونال” التي أسسها، من بين آخرين ، أعضاء سابقون في جهاز المخابرات “الشاباك”.

Naturally AU10TIX — the Israeli tech firm @elonmusk wants to deploy for users to hand information over for verification purposes — have engineers who worked / work in Unit 8200, the intelligence unit of the Israeli Occupation Forces. pic.twitter.com/QE2wPkpx5q — Jennine (@jennineak) August 20, 2023

وشارك هؤلاء الأعضاء، في تطوير أنظمة التحقق من الهوية للمطارات وضوابط الحدود ودخلوا في شراكة مع شركات رفيعة المستوى بما في ذلك Google و PayPal.

وفي حديثه إلى “ميدل إيست آي“، قال المدير التنفيذي لمؤسسة “حملة”، وهي منظمة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مقرها إسرائيل، إن شراكة المنصة مع المنظمة كانت “مقلقة”.

وقال نديم ناشف: “إن مفهوم التحقق من حسابات المستخدمين ضروري بالفعل لقمع الحسابات المزيفة والحفاظ على بيئة إلكترونية جديرة بالثقة. ومع ذلك، فإن النهج الذي اختارته X، بالتعاون مع شركة استخبارات الهوية الإسرائيلية ِAu10tix، يثير مخاوف كبيرة”.

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وأضاف: “تقع شركة Au10tix في إسرائيل، وكلاهما لهما تاريخ موثق جيدًا في المراقبة العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية.. وهذا الارتباط يثير تساؤلات حول التداعيات المحتملة على خصوصية المستخدم وأمن البيانات.”

وأضاف أنه على الرغم من تفهمه لضرورة التدابير الأمنية، إلا أنه من الضروري تحقيق التوازن بين سلامة المستخدم والخصوصية، والمخاطر المحتملة التي يشكلها الكشف عن البيانات.

وتابع: “إننا نحث X بشدة على التحلي بالشفافية بشأن ممارسات التعامل مع البيانات الخاصة بهم وتقديم تأكيدات بأن البيانات الحيوية التي تم جمعها ستتم حمايتها من سوء الاستخدام أو الوصول غير المصرح به”.

منذ أن اشترى ماسك، موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، تلقت الأعمال الإعلانية للمنصة نجاحًا كبيرًا حيث توتر المسوقون من أسلوب إدارته وأدى إطلاق النار الجماعي في الشركة إلى الاعتدال في المحتوى.

رداً على ذلك ، تحرك رائد الأعمال نحو بناء قاعدة مشتركين ونموذج دفع بحثًا عن إيرادات جديدة.

قام أيضًا بحذف شعار تويتر في 24 يوليو 2023، واستبدل الطائر الأزرق المعترف به عالميًا بعلامة X باللونين الأبيض والأسود.