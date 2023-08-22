الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
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شيماء سعيد في ظهور نادر بعد 5 سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب (شاهد)

كانت الفنانة المعتزلة شيماء سعيد قد قررت عام 2018 ارتداء الحجاب بعد عامين من الاعتزال

كتب رفيف عبدالله
شيماء سعيد في ظهور نادر بعد 5 سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب (شاهد)
شيماء سعيد
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وطن- بعد 5 سنوات من الغياب و7 سنوات من الاعتزال، فاجأت الفنانة المصرية شيماء سعيد، الجميع بظهور نادر لها بعد ارتداءها الحجاب.

ونشر أحد خبراء التجميل وتصفيف الشعر، صورة تجمعه بالفنانة المعتزلة شيماء سعيد، وهي ترتدي الحجاب، وقد خسرت الكثير من وزنها.

كما أخفت شيماء سعيد عيناها بنظارات شمسية.

شيماء سعيد في ظهور نادر
ظهرت شيماء بالحجاب

حجاب واعتزال

وكانت الفنانة المعتزلة، قد قررت عام 2018 ارتداء الحجاب، بعد عامين من الاعتزال قائلة إنها اختارت الآخرة بدل الدنيا.

آخر ألبومات شيماء كان “حلم حياتك” الذي طرحته بعد غياب سنوات، عام 2016.

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شيماء سعيد
ارتدت شيماء الحجاب قبل خمس سنوات

لكن الفنانة لم تصمد كثيرا، وعادت إلى الغياب مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن شيماء لم تختر الغناء في البداية، حيث بدأت حياتها الفنية بالتمثيل في فيلم “اللص” مع شريف منير.

أبو عوف اكتشفها

اكتشف الفنان الراحل عزت أبو عوف لاحقاً موهبتها في الغناء، وأرشدها للعمل على صوتها.

لاحقاً، أصبح الشاعر بهاء الدين محمد، والدها الروحي، وكتب لها أجمل الأغاني الرومانسية أشهرها “لسة الليالي”.

 

المصدررصد ومتابعة وطن

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