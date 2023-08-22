الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
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رياضة

شاهد تصرفات رونالدو المتناقضة في مباراة النصر وشباب الأهلي بدوري أبطال آسيا

رونالدو كان غاضباً بشدة من القرارات التحكيمية في مباراة النصر وشباب الأهلي لكنه رقص فرحاً بعد تأهل فريقه مع نهاية المباراة

كتب فارس أبو شيحة
كريستيانو رونالدو
فرحة رونالدو بتأهل النصر السعودي في دوري أبطال آسيا
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وطن- ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، في مشهدين متناقضين في مباراة النصر وشباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، في الملحق المؤهل لدور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023 -2024.

كان المشهد الأول للدون رونالدو الذي ظهر فيه غاضباً بشدة من القرارات التحكيمية، تجاه حكم المباراة الصيني فو مينج الذي أدار المواجهة القوية والمثيرة بين كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال آسيا.

تصرفات رونالدو في مباراة النصر وشباب الأهلي

وطالب كريستيانو رونالدو على ثلاث مرات من حكم المباراة الصيني مينح، الحصول على ركلة جزاء خلال مجريات أحداث الشوط الأول، إلا أن الحكم لم يحتسب أي ركلة لصالح فريق الدون. وهو  ما أثار غضب اللاعب من هذا الأمر.

كما وظهر البرتغالي رونالدو قائد فريق النصر السعودي، غاضباً جداً. بعد خروجه من أرضية ملعب المباراة مع نهاية الشوط الأول من المباراة.

فرحة رونالدو بتأهل النصر السعودي

لكن غضب رونالدو انقلب إلى فرحة ورقص مع نهاية أحداث مباراة النصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، عقب نجاح فريقه في التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023- 2024.

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ونجح النصر السعودي من حجز بطاقة التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا، بعد  تحقيق الفوز على شباب الأهلي الإماراتي، بنتيجة 4-2.

وسجل رباعية النصر داخل مرمى شباك شباب الأهلي، اللاعب تاليسكا. هدفين في الدقيقة ال11 وال95، وسلطان الغنام في الدقيقة ال88  ومارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة ال90+7.

البرتغالي رونالدو
فرحة رونالدو مع جماهير النصر السعودي

مباراة النصر وشباب الأهلي

فيما أحرز الفريق المنافس شباب الأهلي الإماراتي هدفين في المباراة داخل شباك النصر السعودي، عن طريق اللاعب يحيى الغساني في الدقيقة ال18 وال46.

كما ولم يتمكن الدون البرتغالي رونالدو من تسجيل أي من الأهداف. داخل شباك الفريق المنافس شباب الأهلي، إلا أنه ساهم في صناعة الهدف الرابع لزميله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وسيلتقي فريق النصر بعد فرحة التأهل في المباراة القادمة. أمام الفتح، الجمعة، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز روشن.

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