الثلاثاء, أغسطس 22, 2023
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حياتنا

سلمى حايك تخطف القلوب بفستان شفاف كل ما تحته ظاهر! (شاهد)

عادةً ما تأسر الممثلة متابعيها الـ 26 مليون على إنستغرام بوضعيات جريئة

كتب أنس السالم
سلمى حايك بفستان شفاف
سلمى حايك
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وطن – أسرت الممثلة المكسيكية سلمى حايك مرة أخرى على إنستغرام، بظهورها بفستان شفاف خلال قضاء عطلتها على على الشواطئ المكسيكية.

ونشرت سلمى حايك الصورة على حسابها في انستغرام، وهي تقضي إجازتها وزوجها الملياردير الفرنسي فرانسوا-هنري بينو وبقية عائلتها .

سلمى حايك بفستان شفاف
سلمى حايك بفستان شفاف (انستغرام)

وأظهرت النجمة قوامها الممشوق، وهي ترتدي فستان شاطئ من القماش الشفاف بألوان وردية وخضراء، كاشفة البيكيني الأحمر الذي كانت ترتديه تحته.

كما لم ترتدي النجمة المكسيكية أي إكسسوارات أو أحذية حينما وقفت بجانب حمام السباحة مع إطلالة على البحر.

بينام ظهرت سلمى حايك في صورةٍ أخرى وهي تتناول كأساً من عصير الليمون تحت أشعة الشمس .

سلمى حايك
سلمى حايك تتناول عصير الليمون

عادةً ما تأسر الممثلة متابعيها الـ 26 مليون على إنستغرام بوضعيات جريئة، لكنها تشارك أيضًا لحظات من حياتها الشخصية حيث تظهر كيف تستمتع بالأمور الصغيرة.

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سلمى حايك
سلمى حايك عبر انستغرام

ولا شك في أن الممثلة المكسيكية، في سنها، تظهر بقوام رائع ومشدود، حيث أسرت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعرضها في فستان شفاف ذو ألوان زاهية، وبيكيني بنفسجي وزي سباحة أخضر من غوتشي، العلامة التجارية المفضلة لديها.وفق صحيفة ماركا الاسبانية

 

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A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

كما لم تضف الممثلة، والتي هي أم لابنة تدعى فالنتينا بالوما، وصفًا لصورتها. ولكنها تظهر مدى استمتاعها بصيفها في المكسيك وكم هي فخورة بجسدها في سن الـ 56 عامًا.

المصدرماركا - انستغرام

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