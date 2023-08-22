حجم الثدي يؤثر على قدرة النساء عند ممارستهنّ للتمارين الرياضية

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وطن-النساء اللواتي يمتلكن أثداء كبيرة جدًا، يمارسن الرياضة بشكل أقل من غيرهن، أما النساء اللواتي خضعن لعملية تصغير الثدي سوف يتمكّن من ممارسة الرياضة أكثر من أي وقت مضى.

حجم الثدي؛ هو عامل حاسم في قدرة النساء على ممارسة النشاط البدني، وفقا لدراسة حديثة نشرت في مجلة الجراحة الترميمية (JPRAS). وفي الواقع، كلما زاد حجم أثداء النساء، قل قيامهن بالتمارين البدنية، والعكس صحيح، وفق ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

النساء ذوات الأثداء الكبيرة لا يمارسن تمارين عالية الكثافة

أراد الباحثون في عملهم قياس تأثير حجم الثدي على العادات الرياضية لدى النساء وتأثير جراحة تصغير الثدي. ولهذا استخدموا بيانات 1987 امرأة مسجلة لدى شركة Parkrun Limited، وهي منظمة تقدم السباقات في المملكة المتحدة.

كانت أعمار النساء أكبر من 18 عامًا، ولم يكنّ مصابات بسرطان الثدي وكان عليهن الإجابة على استبيان (أسئلة حول عاداتهن الرياضية، وحجم الثدي، وجراحة تعديل الثدي، وما إلى ذلك). و56 مرأة منهنّ خضعن لعملية تصغير الثدي.

أظهرت النتائج الأولى من هذه الدراسة أن النساء ذوات الأثداء الكبيرة يمارسن الرياضة بشكل أقل ويتجنبن التمارين عالية الكثافة، مقارنة بالنساء ذوات الأثداء الأصغر، حسبما ترجمته “وطن“.

يساعد تصغير الثدي على ممارسة الرياضة بشكل أكبر

ثمّ تبيّن للباحثين أن النساء اللواتي خضعن لعملية تصغير الثدي كان لديهن متعة وقدرة أكبر في ممارسة التمارين البدنية وبالتالي شاركن فيها بشكل أكبر. كما أنهم أدوا النشاطات البدنية بشكل أفضل من ذي قبل.

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وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كلير باكستر في بيان: “أبلغت النساء اللواتي خضعن لجراحة تصغير الثدي عن زيادة عامة في التردد والمتعة والرغبة في ممارسة الرياضة في إطار جماعي. كما وجدت دراستنا أن حجم الثدي يؤثر على عادات ممارسة الرياضة وأن جراحة تصغير الثدي تغير رغبتهنّ في ممارسة الرياضة”.

يدعو الباحثون إلى تحسين عملية وصول النساء للقيام بعمليات تصغير الثدي وتحسين الرعاية من قبل الأنظمة الصحية. وعلى سبيل المثال، لا الحصر، في فرنسا، يتم تغطية عملية تجميل الثدي بالتصغير الثنائي من خلال التأمين الصحي، إذا كان وزن الاستئصال أكبر من أو يساوي 300 غرام لكل ثدي.