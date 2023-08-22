جمال لافت وإطلالة مثيرة لإعلامية سعودية من ظفار في سلطنة عُمان (شاهد)

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وطن- ظهرت الإعلامية السعودية “نهى حامد الحربي” من صلالة العمانية، بإطلالة جميلة تحديدا في ظفار، حظيت بتفاعل واسع من قبل متابعيها.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت نهى الحربي، مجموعة صور لها من ربوع صلالة الهادئة في “عين رزات” بظفار.

وشاركت الإعلامية السعودية صورها عبر حسابها الرسمي على موقع (إكس) بتعليق نصّه “يوم جميل قضيناه بسعادة في تغطيتنا لبرنامج الناس والخريف بالتحديد عين رزات في ظفار..طبيعة خلابة تأسر قلوب كل زوارها”.

يوم جميل قضيناه بسعادة في تغطيتنا لبرنامج #الناس_والخريف بالتحديد #عين_رزات في #ظفار

طبيعة خلابة تأسر قلوب كل زوارها. #صلالة pic.twitter.com/5FxBvXkJlN — نهى حامد الحربي 🇸🇦 (@nuha_alharbie) August 20, 2023

وتألقت “نهى” بفستان في اللون الأصفر بينما كانت تستمتع بأجواء صلالة الهادئة والممتعة.

وأثنى ناشطون على إطلالة الإعلامية السعودية من ظفار، وأشادوا بجمالها وتنسيق ملابسها.

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من هي نهى حامد الحربي؟

جدير بالذكر أن نهى حامد الحربي هي كاتبة وإعلامية سعودية.

وهي مذيعة في “القناة السعودية“، وسفيرة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وعضو فخري في “الجمعية السعودية بجامعة مانشستر متروبوليتان.

قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، منها: “برنامج إيقاع” الاجتماعي المنوع و برنامج البيت السعودي” الذي نقل فعاليات مهرجان الجنادرية على “القناة الثقافية السعودية”، وهي بذلك تكون أول إعلامية سعودية تقدم برنامج من أرض الجنادرية، وبرنامج القضايا “خلف الأسوار”.